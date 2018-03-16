Авария на канатке в Грузии. МИД уточнил число пострадавших украинцев

КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. Двое украинцев пострадали из-за выхода из строя канатной дороги в курортном городе Гудаури в Грузии, сообщил в пятницу департамент консульской службы МИД Украины.

Ранее министр здравоохранения Грузии Давид Сергеенко заявил, что среди пострадавших из-за инцидента на канатной дороге в Грузии четыре гражданина Украины, один — Швеции, два — России и один гражданин Грузии.

"Консул сообщает о двух пострадавших в Гудаури гражданах Украины. Пострадавшим оказывается неотложная медицинская помощь", — говорится в сообщении департамента в Twitter.

В пятницу телекомпания "Рустави 2" сообщила, что канатная дорога в Гудаури вышла из строя, в результате чего пострадали более десяти человек. По данным грузинского Минздрава, восемь человек госпитализированы с травмами.

Гудаури — современный курорт с мягким климатом. Он расположен на высоте более 2000 метров над уровнем моря. Из Тбилиси в Гудаури можно доехать за полтора-два часа по живописной Военно-Грузинской дороге, ведущей к границе с Россией.