МИД России призвал Грузию отменить закон о "российской оккупации"

КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. Грузии следует отменить закон "Об оккупированных территориях" и начать прямой диалог с Абхазией и Южной Осетией, заявил МИД РФ по итогам консультаций в Женеве по Закавказью.

Консультации состоялись 27-28 марта в Женеве.

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"Вопреки обнадеживающему заявлению премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили от 9 марта о стремлении к прогрессу на переговорах в Женеве представители Тбилиси превратили встречу в пропагандистскую акцию. Построив свое выступление на избитом тезисе о "российской оккупации", грузинская сторона вновь попыталась возложить на Россию ответственность за собственную неспособность урегулировать отношения с Сухумом и Цхинвалом", — говорится в опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства сообщении.

"Грузии следовало бы, наконец, всерьез задуматься о восстановлении доверия с соседями: начать в Женеве прямой взаимоуважительный диалог с Абхазией и Южной Осетией, отказаться от подстрекательства других стран к визовой блокаде их жителей, отменить закон "Об оккупированных территориях", прекратить срывать культурно-гуманитарные мероприятия республик за рубежом", — заявил МИД.

Напомним, россияне и грузины лидируют в Украине среди иностранцев-преступников.