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    МИД России призвал Грузию отменить закон о "российской оккупации"

    (обновлено: )22640
    Как отмечается, вопреки обнадеживающему заявлению премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили о стремлении к прогрессу на переговорах в Женеве "представители Тбилиси превратили встречу в пропагандистскую акцию".
    Здание МИД РФ. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. Грузии следует отменить закон "Об оккупированных территориях" и начать прямой диалог с Абхазией и Южной Осетией, заявил МИД РФ по итогам консультаций в Женеве по Закавказью.

    Консультации состоялись 27-28 марта в Женеве.

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    "Вопреки обнадеживающему заявлению премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили от 9 марта о стремлении к прогрессу на переговорах в Женеве представители Тбилиси превратили встречу в пропагандистскую акцию. Построив свое выступление на избитом тезисе о "российской оккупации", грузинская сторона вновь попыталась возложить на Россию ответственность за собственную неспособность урегулировать отношения с Сухумом и Цхинвалом", — говорится в опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства сообщении.

    "Грузии следовало бы, наконец, всерьез задуматься о восстановлении доверия с соседями: начать в Женеве прямой взаимоуважительный диалог с Абхазией и Южной Осетией, отказаться от подстрекательства других стран к визовой блокаде их жителей, отменить закон "Об оккупированных территориях", прекратить срывать культурно-гуманитарные мероприятия республик за рубежом", — заявил МИД.

    Напомним, россияне и грузины лидируют в Украине среди иностранцев-преступников.

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