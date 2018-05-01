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    В Грузии запрещено курение в общественных местах

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    Гражданское лицо, которое нарушит закон, будет оштрафовано на 100 лари (более 40 долларов), а частный объект – на 500 лари (около 200 долларов) за первое нарушение и на 1000 (около 400 долларов) за повторное.
    Сигарета
    REUTERS Beawiharta

    КИЕВ, 1 мая — РИА Новости Украина. В Грузии с первого мая входят в силу законодательные поправки, которые подразумевают запрет курения в барах, ресторанах, гостиницах и во всех общественных местах.

    "Поправки входят в силу с первого мая. За счет незначительного дискомфорта мы сохраним жизнь и здоровье людей. С завтрашнего дня мы надеемся, что спасем этих людей, в том числе детей", — заявил журналистам депутат Акакий Зоидзе.

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    В законопроекте прописано, что гражданское лицо, которое нарушит закон, будет оштрафовано на 100 лари (более 40 долларов), а частный объект – на 500 лари (около 200 долларов) за первое нарушение и на 1000 (около 400 долларов) за повторное.

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    Согласно поправкам, курение допускается дома, в специальных местах для курения, которые будут установлены на улицах, в кальян-барах, в пенитенциарных учреждениях, в казино. Запрет действует во всех типах построек, на площадках, в общественном транспорте, учебных учреждениях. Также с 1 мая на всей территории страны запрещается реклама табачных изделий.

    В Грузии каждый третий человек является курильщиком. Большая часть населения Грузии при помощи социальных сетей выражает протест в связи с новыми поправками и требует учитывать интересы курильщиков и допустить курение хотя бы в открытых барах и ресторанах.

    Напомним, в Украине изменят маркировку сигарет.

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