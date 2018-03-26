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    В мире

    На курорте в Грузии выпал красный снег

    (обновлено: )85
    Красный снег объясняется песчаными бурями в Северной Африке и в странах Ближнего Востока: песок и мелкая пыль, поднятые бурями, были перенесены в другие регионы мощными воздушными потоками.
    На горнолыжном курорте Годердзи в Грузии выпал красный снег
    facebook.com/GoderdziResorts

    КИЕВ, 26 мар — РИА Новости Украина. На горнолыжном курорте Годердзи в Грузии выпал красный снег, сообщает BBC.

    Такое явление объясняется песчаными бурями в Северной Африке и в странах Ближнего Востока: песок и мелкая пыль, поднятые бурями, были перенесены в другие регионы мощными воздушными потоками.

    В итоге мелкая пыль выпадает вместе с осадками, окрашивая снег, и также висит в воздухе. Синоптики уверяют, что это естественное явление и оно не опасно.

    facebook.com/GoderdziResorts/
    На горнолыжном курорте Годердзи в Грузии выпал красный снег

    Ранее цветной снег также выпал в Украине.

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