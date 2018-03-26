На курорте в Грузии выпал красный снег

КИЕВ, 26 мар — РИА Новости Украина. На горнолыжном курорте Годердзи в Грузии выпал красный снег, сообщает BBC.

Такое явление объясняется песчаными бурями в Северной Африке и в странах Ближнего Востока: песок и мелкая пыль, поднятые бурями, были перенесены в другие регионы мощными воздушными потоками.

В итоге мелкая пыль выпадает вместе с осадками, окрашивая снег, и также висит в воздухе. Синоптики уверяют, что это естественное явление и оно не опасно.

facebook.com/GoderdziResorts/ На горнолыжном курорте Годердзи в Грузии выпал красный снег

Ранее цветной снег также выпал в Украине.