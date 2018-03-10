В масштабных учениях ВМС НАТО Baltops в Балтийском море, которые проходили с 3 по 18 июня, принимали участие 50 кораблей из 17 стран НАТО и партнеров альянса, а также 60 самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов.
Самолеты будут расположены в Великобритании и примут участие в учениях НАТО Baltops и Saber Strike, которые будут проводиться в международных водах Балтийского моря и на территории стран Прибалтики и Польши.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".