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    Baltops

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Морская пехота США десантируется на берег Эстонии во время учений. Видео
    Морская пехота США десантируется на берег Эстонии во время учений 
    05:30 19.06.2016
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    В масштабных учениях ВМС НАТО Baltops в Балтийском море, которые проходили с 3 по 18 июня, принимали участие 50 кораблей из 17 стран НАТО и партнеров альянса, а также 60 самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов.
    Пилот истребителя F-16 показал, как в воздухе сбить беспилотник ракетой
    Военные учения ВВС Дании: истребитель F-16 vs беспилотник 
    14:40 02.07.2015
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    Королевские военно-воздушные силы Дании приняли участие в учениях, в ходе которых истребитель F-16 Fighting Falcon сбил беспилотник Banshee 600 с помощью управляемой ракеты.
    Стратегический американский бомбардировщик B-52
    США перебросили в Европу для учений три стратегических бомбардировщика В-52
    04:52 06.06.2015
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    Самолеты будут расположены в Великобритании и примут участие в учениях НАТО Baltops и Saber Strike, которые будут проводиться в международных водах Балтийского моря и на территории стран Прибалтики и Польши.
    Учения
    Ежегодные военные учения Baltops начинаются в Балтийском море
    10:44 06.06.2014
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    Ежегодные военные учения Baltops начинаются в пятницу в Балтийском море, сообщает министерство обороны Латвии. Манёвры будут проходить до 21 июня в датских и шведских водах.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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