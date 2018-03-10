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    Стратегическое командование США

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    04:29 27.01.2017
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    По словам командующего Страткома генерала Джона Хайтена, Россия изучает значительные военные возможности против спутников, включая лазеры для использования в космосе и другие военные возможности, которые могут угрожать американским спутникам.
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    США сообщают о неудачном запуске КНДР ракеты средней дальности
    04:53 20.10.2016
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    По заявлению Стратегического командования ВС США, в США зарегистрировали событие, которое оценивается как неудачный запуск Северной Кореей ракеты 19 октября в 5 часов вечера (2 ночи по Киеву) неподалеку от северо-восточного города Кусонг.
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    03:52 07.02.2016
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    Ракета была запущена в южном направлении над Желтым морем, сообщает Стратегическое командование США. "Командование воздушно-космической обороны Северной Америки определило, что ракета ни в какой момент не была угрозой Северной Америке", - говорится в заявлении командования.
    Стратегический американский бомбардировщик B-52
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    01:29 10.03.2018
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    12:57 10.03.2018
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    19:57 09.03.2018
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