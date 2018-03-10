По словам командующего Страткома генерала Джона Хайтена, Россия изучает значительные военные возможности против спутников, включая лазеры для использования в космосе и другие военные возможности, которые могут угрожать американским спутникам.
По заявлению Стратегического командования ВС США, в США зарегистрировали событие, которое оценивается как неудачный запуск Северной Кореей ракеты 19 октября в 5 часов вечера (2 ночи по Киеву) неподалеку от северо-восточного города Кусонг.
Ракета была запущена в южном направлении над Желтым морем, сообщает Стратегическое командование США. "Командование воздушно-космической обороны Северной Америки определило, что ракета ни в какой момент не была угрозой Северной Америке", - говорится в заявлении командования.
Самолеты будут расположены в Великобритании и примут участие в учениях НАТО Baltops и Saber Strike, которые будут проводиться в международных водах Балтийского моря и на территории стран Прибалтики и Польши.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".