Вместе с бойцами полосу препятствий преодолевали их инструкторы и капеллан. Водные преграды, заминированные поля, штурм зданий и свист пуль над головой – в таких условиях важна не только физическая подготовка, но и моральная выдержка.
В Измаиле морские пехотинцы вместе с сотрудниками правоохранительных органов обеспечивали безопасность проведения встречи командующего ВМС ВСУ вице-адмирала Игоря Воронченко с начальником Главного штаба ВМС Румынии вице-адмиралом Александру Миршу.
По информации штаба объединенного руководства учениями, в маневрах принимают участие две подводные лодки ВМС Китая, до 20 надводных кораблей, более 20 самолетов и вертолетов, свыше 250 морских пехотинцев, 12 бронетранспортеров.
В масштабных учениях ВМС НАТО Baltops в Балтийском море, которые проходили с 3 по 18 июня, принимали участие 50 кораблей из 17 стран НАТО и партнеров альянса, а также 60 самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов.
Неподалеку акватории Мариупольского порта состоялось совместная тренировка специальных подразделений морской пехоты и частей береговой охраны. Пограничники вместе с морпехами отработали порядок противодействия террористическим угрозам.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".