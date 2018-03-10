наверх
10.03.201812:02
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    морская пехота

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Элита ВМС Украины: экзамен на черный берет морпеха
    Элита ВМС Украины: экзамен на черный берет морпеха 
    05:21 22.05.2017
    762
    Вместе с бойцами полосу препятствий преодолевали их инструкторы и капеллан. Водные преграды, заминированные поля, штурм зданий и свист пуль над головой – в таких условиях важна не только физическая подготовка, но и моральная выдержка.
    Украинские морпехи высадились возле Измаила
    Украинские морпехи высадились возле Измаила 
    06:26 02.12.2016
    820
    В Измаиле морские пехотинцы вместе с сотрудниками правоохранительных органов обеспечивали безопасность проведения встречи командующего ВМС ВСУ вице-адмирала Игоря Воронченко с начальником Главного штаба ВМС Румынии вице-адмиралом Александру Миршу.
    Высадка десанта в рамках совместных российско-китайских учений. Видео
    Высадка десанта в рамках совместных российско-китайских учений 
    03:48 19.09.2016
    233
    По информации штаба объединенного руководства учениями, в маневрах принимают участие две подводные лодки ВМС Китая, до 20 надводных кораблей, более 20 самолетов и вертолетов, свыше 250 морских пехотинцев, 12 бронетранспортеров.
    Морская пехота США десантируется на берег Эстонии во время учений. Видео
    Морская пехота США десантируется на берег Эстонии во время учений 
    05:30 19.06.2016
    145
    В масштабных учениях ВМС НАТО Baltops в Балтийском море, которые проходили с 3 по 18 июня, принимали участие 50 кораблей из 17 стран НАТО и партнеров альянса, а также 60 самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов.
    Совместные учения морпехов и пограничников в Мариуполе
    Совместные учения морпехов и пограничников в Мариуполе 
    04:45 06.06.2016
    309
    Неподалеку акватории Мариупольского порта состоялось совместная тренировка специальных подразделений морской пехоты и частей береговой охраны. Пограничники вместе с морпехами отработали порядок противодействия террористическим угрозам.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Все теги