Глава внешнеполитического ведомства Германии призвал не "накалять ситуацию громким бряцанием оружия и военными криками". По его мнению, нужно "вовлечь Россию в международную партнерскую ответственность".
На Центральном полигоне Сил обороны Эстонии идет подготовка к заключительной фазе международных учений Saber Strike, подразделения эстонских и американских военных практикуются в передаче зон ответственности.
Самолеты будут расположены в Великобритании и примут участие в учениях НАТО Baltops и Saber Strike, которые будут проводиться в международных водах Балтийского моря и на территории стран Прибалтики и Польши.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".