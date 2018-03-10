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    Saber Strike

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер
    Штайнмайер об учениях НАТО: не стоит накалять ситуацию бряцанием оружия
    06:19 18.06.2016
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    Глава внешнеполитического ведомства Германии призвал не "накалять ситуацию громким бряцанием оружия и военными криками". По его мнению, нужно "вовлечь Россию в международную партнерскую ответственность".
    Учения НАТО Saber Strike 2016 в Эстонии
    Международные учения НАТО в Эстонии 
    01:25 18.06.2016
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    На Центральном полигоне Сил обороны Эстонии идет подготовка к заключительной фазе международных учений Saber Strike, подразделения эстонских и американских военных практикуются в передаче зон ответственности.
    Стратегический американский бомбардировщик B-52
    США перебросили в Европу для учений три стратегических бомбардировщика В-52
    04:52 06.06.2015
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    Самолеты будут расположены в Великобритании и примут участие в учениях НАТО Baltops и Saber Strike, которые будут проводиться в международных водах Балтийского моря и на территории стран Прибалтики и Польши.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
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