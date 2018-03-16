Ужас на курорте в Грузии: вышла из строя канатная дорога

Как передают "Новости-Грузия" со ссылкой на заявление компании развития курортов министерства экономики и устойчивого развития Грузии, по предварительной информации, авария на канатке произошла из-за отключения электроэнергии.

Несколько гандол, на которых находились туристы, съехали вниз, к нижней станции канатной дороги и столкнулись друг с другом.

"Многочисленные травмы у людей, попавших под" мясорубку "с кресел, переломы и ушибы у тех, кто успел или догадался спрыгнуть. Удалось остановить канатку только через 1,5-2 минуты", — говорится в подписи к видео, опубликованном на YouTube-канале Peter Knyshov.

Другое видео с записью инцидента смотрите здесь (осторожно, ненормативная лексика 18+).

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