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    В Грузии из-за обрушения на шахте погибли шесть человек

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    По предварительной информации, в шахте имени Менделя в городе Ткибули (запад Грузии) деформировалась стена, в результате чего обрушился свод. Горняки, получившие травмы, скончались.
    Обрушение породы на грузинской шахте
    Фото "Рустави-2"

    КИЕВ, 5 апр — РИА Новости Украина. Шесть человек погибли и трое пострадали в результате обрушения свода на шахте на западе Грузии, сообщили в среду в МВД страны.

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    "К рассвету 5 апреля в Центр неотложной помощи поступило уведомление о том, что в городе Ткибули (запад Грузии) в первом районе шахты имени Менделя несколько человек получили телесные повреждения. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники правоохранительных органов и скорая помощь… Все люди в результате полученных травм скончались", — сообщается на сайте МВД.

    МВД перечисляет имена погибших, их шесть человек. Министерство отмечает, что еще три человека пострадали.

    По предварительной информации, в шахте деформировалась стена, в результате чего обрушился свод. Ведомство приступило к расследованию дела по статье "нарушение правил безопасности".

    Напомним, 2 апреля в Луганской области была обесточена шахта "Горная". Спасатели благополучно подняли на поверхность 240 горняков.

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