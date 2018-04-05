В Грузии из-за обрушения на шахте погибли шесть человек

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КИЕВ, 5 апр — РИА Новости Украина. Шесть человек погибли и трое пострадали в результате обрушения свода на шахте на западе Грузии, сообщили в среду в МВД страны.

"К рассвету 5 апреля в Центр неотложной помощи поступило уведомление о том, что в городе Ткибули (запад Грузии) в первом районе шахты имени Менделя несколько человек получили телесные повреждения. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники правоохранительных органов и скорая помощь… Все люди в результате полученных травм скончались", — сообщается на сайте МВД.

МВД перечисляет имена погибших, их шесть человек. Министерство отмечает, что еще три человека пострадали.

По предварительной информации, в шахте деформировалась стена, в результате чего обрушился свод. Ведомство приступило к расследованию дела по статье "нарушение правил безопасности".

Напомним, 2 апреля в Луганской области была обесточена шахта "Горная". Спасатели благополучно подняли на поверхность 240 горняков.