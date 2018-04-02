Украинка стала чемпионкой Европы по молниеносной игре в шахматы

КИЕВ, 2 апр — РИА Новости Украина.

Украинка Анна Музычук завоевала две медали на чемпионате Европы, который прошел в Тбилиси, сообщает ФШУ.

Сообщается, что Музычук захватила лидерство в турнире по молниеносной игре (блиц) и не отпускала его до самого окончания чемпионата. Она получила безраздельное первенство — 10 очков в 13 турах.

В рапид-турнире Анна Музычук и Анна Ушенина набрали по 8 очков из 11, что позволило им принять участие в распределении 1-5 мест. По дополнительным показателям Музычук заняла 3 место, Ушенина — 4. Инна Гапоненко закончила чемпионат на 22 месте, Юлия Осьмак — 35.

Ранее сообщалось, что украинская шахматистка Анна Музычук, которая являлась чемпионом мира по быстрым шахматам, посетила стадион мадридского "Реала".