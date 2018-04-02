наверх
02.04.201801:34
Курсы валют НБУ
  • USD26.31- 0.24
  • EUR32.41- 0.29
Рубрики
Ещё
    Спорт

    Украинка стала чемпионкой Европы по молниеносной игре в шахматы

    (обновлено: )17
    Музычук захватила лидерство в турнире по молниеносной игре (блиц) и не отпускала его до самого окончания чемпионата. Она получила безраздельное первенство — 10 очков в 13 турах.
    Шахматистка Анна Музычук
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 2 апр — РИА Новости Украина. 

    Мариуполь vs Динамо. Все голы и лучшие моменты матча
    Канал YarukK в youtube
    "Мариуполь" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча
    Украинка Анна Музычук завоевала две медали на чемпионате Европы, который прошел в Тбилиси, сообщает ФШУ.

    Сообщается, что Музычук захватила лидерство в турнире по молниеносной игре (блиц) и не отпускала его до самого окончания чемпионата. Она получила безраздельное первенство — 10 очков в 13 турах.

    В рапид-турнире Анна Музычук и Анна Ушенина набрали по 8 очков из 11, что позволило им принять участие в распределении 1-5 мест. По дополнительным показателям Музычук заняла 3 место, Ушенина — 4. Инна Гапоненко закончила чемпионат на 22 месте, Юлия Осьмак — 35.

    Ранее сообщалось, что украинская шахматистка Анна Музычук, которая являлась чемпионом мира по быстрым шахматам, посетила стадион мадридского "Реала".

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Государственный флаг Чешской республики
    Холодная война: массовая высылка дипломатов РФ
    Юрий Луценко. Архивное фото
    Атака на Холодницкого: Луценко против САП
    Опубликовано полное видео пожара и давки в ТЦ в Кемерово
    ЧП в российском Кемерово: десятки погибших
    Савченко сдала депутатскую карточку и вышла из здания ВР
    Арест Савченко: следствие, суд