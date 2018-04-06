Госслужащим в Грузии запретили ездить на черных джипах

КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина. Власти Грузии ввели запрет на использование автомобилей черного цвета, предназначенных государственным служащим, соответствующее постановление правительства опубликовано на его сайте.

В феврале премьер-министр Георгий Квирикашвили призвал всех госслужащих покончить с эпохой "черных джипов, так как это всех раздражает". По словам премьера, необходимо постепенно переходить на экологически чистый транспорт.

Правительство Грузии добавило соответствующую запись в постановлении "Об утверждении перераспределения государственного автопарка, классификации и закупки служебной автомашины или правила замены". Согласно изменениям, всем министерствам и госведомствам до конца апреля необходимо представить план по оптимизации автопарка, учитывая закупку экономичных моделей автомобилей.

"Это означает, что мы отказываемся от определенного типа символики, которая ассоциировалась с роскошью и привилегиями во времена правления прежних властей", — заявила журналистам госминистр Грузии по вопросам примирения и гражданского равноправия Кетеван Цихелашвили.

Ранее сообщалось, что в Берегово Закарпатской области депутату горсовета от БПП подожгли внедорожник.

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