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    В Киеве поломался фуникулер

    (обновлено: )11601
    На месте поломки фуникулера работают специалисты "Киевпасстранса". По информации коммунального предприятия, для обеспечения пассажирских перевозок организовано автобусное сообщение.
    Киевский фуникулер
    u-incognito.kiev.ua

    КИЕВ, 31 янв — РИА Новости Украина. С 7:00 в среду киевский фуникулер по техническим причинам не работает, сообщается на сайте коммунального предприятия "Киевпасстранс". На месте работают специалисты.

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    Для обеспечения пассажирских перевозок организовано автобусное сообщение.

    Ранее сообщалось, что ежегодно проводятся регламентные, ремонтные и испытательные работы фуникулера. При положительных результатах испытаний предоставляется разрешение на эксплуатацию фуникулера на следующий год.

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