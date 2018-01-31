В Киеве поломался фуникулер

КИЕВ, 31 янв — РИА Новости Украина. С 7:00 в среду киевский фуникулер по техническим причинам не работает, сообщается на сайте коммунального предприятия "Киевпасстранс". На месте работают специалисты.

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Для обеспечения пассажирских перевозок организовано автобусное сообщение.

Ранее сообщалось, что ежегодно проводятся регламентные, ремонтные и испытательные работы фуникулера. При положительных результатах испытаний предоставляется разрешение на эксплуатацию фуникулера на следующий год.