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    Киев

    Из-за непогоды в Киеве транспорт ходит без соблюдения графика

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    "Киевпасстранс" объявил, что на маршрутах коммунальных автобусов, троллейбусов и трамваев введено оперативное положение - они ходят без соблюдения графика.
    В Киеве чистят от снега трамвайные пути
    Фото facebook.com/Kyivpastrans

    КИЕВ, 1 мар — РИА Новости Украина. Коммунальное предприятие "Киевпасстранс" сообщило о сбоях в движении транспорта в столице утром в четверг.

    Причиной сбоев стала непогода и обильные снегопады, накрывшие Киев. Столица утром 1 марта остановилась в 10-балльных пробках, на крупнейших магистралях произошло до 20 аварий.

    "В связи с ухудшением погодных условий на всех маршрутах общественного транспорта введено оперативное положение — курсирование без соблюдения графика движения", — говорится в сообщении "Киевпасстранса" на Facebook.

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    Накануне предприятие продлило на всю ночью работу около 40 единиц электротранспорта. Троллейбусы и трамваи ходили всю ночь, чтобы не допустить обледенения проводов.

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