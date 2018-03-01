Из-за непогоды в Киеве транспорт ходит без соблюдения графика

Фото facebook.com/Kyivpastrans

КИЕВ, 1 мар — РИА Новости Украина. Коммунальное предприятие "Киевпасстранс" сообщило о сбоях в движении транспорта в столице утром в четверг.

Причиной сбоев стала непогода и обильные снегопады, накрывшие Киев. Столица утром 1 марта остановилась в 10-балльных пробках, на крупнейших магистралях произошло до 20 аварий.

"В связи с ухудшением погодных условий на всех маршрутах общественного транспорта введено оперативное положение — курсирование без соблюдения графика движения", — говорится в сообщении "Киевпасстранса" на Facebook.

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Накануне предприятие продлило на всю ночью работу около 40 единиц электротранспорта. Троллейбусы и трамваи ходили всю ночь, чтобы не допустить обледенения проводов.