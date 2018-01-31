"Оказался не резиновый и лопнул". В Киеве пассажиры повредили троллейбус

КИЕВ, 31 янв — РИА Новости Украина. Пассажиры в среду повредили троллейбус в Киеве — общественный транспорт не выдержал натиска жителей и гостей столицы.

Инцидент произошел c троллейбусом, который следовал по маршруту 42, в Соломенском районе Киева, пишет очевидец Оля Швец на странице сообщества Los Solomas в Facebook.

"Так сегодня пихались в 42-й, но он оказался не резиновый и лопнул", — отметила она.

На фото видно, что пассажиры выдавили стекло двери, оно разлетелось на мелкие осколки.

Nataliya Bukhtoyarova в комментариях с иронией предположила: "Он явно был последний на линии".

В свою очередь Sergey Svoloch написал: "А все потому, что слишком мало машин на маршруте… Люди не помещаются, зато проезд поднять — как нечего делать… В скотовозке денег за проезд не платят".