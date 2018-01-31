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    "Оказался не резиновый и лопнул". В Киеве пассажиры повредили троллейбус

    (обновлено: )29710
    По данным соцсетей, троллейбус не выдержал натиска пассажиров - стекло в двери разбилось вдребезги. В комментариях с иронией предположили, что "он явно был последний на линии".
    Вид на Киев
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 31 янв — РИА Новости Украина. Пассажиры в среду повредили троллейбус в Киеве — общественный транспорт не выдержал натиска жителей и гостей столицы.

    В Киеве грузовик влетел в столб, водителя зажало в салоне. Видео
    Kyiv Operativ/Youtube
    В Киеве грузовик влетел в столб, водителя зажало в салоне

    Инцидент произошел c троллейбусом, который следовал по маршруту 42, в Соломенском районе Киева, пишет очевидец Оля Швец на странице сообщества Los Solomas в Facebook.

    "Так сегодня пихались в 42-й, но он оказался не резиновый и лопнул", — отметила она.

    На фото видно, что пассажиры выдавили стекло двери, оно разлетелось на мелкие осколки.

    Nataliya Bukhtoyarova в комментариях с иронией предположила: "Он явно был последний на линии".

    В свою очередь Sergey Svoloch написал: "А все потому, что слишком мало машин на маршруте… Люди не помещаются, зато проезд поднять — как нечего делать… В скотовозке денег за проезд не платят".

    Оля Швец‎/Los Solomas/Facebook
    Троллейбус с разбитой дверью в Киеве

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