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    В троллейбусе в центре Киева умер ехавший на работу мужчина

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    По словам очевидца, мужчина ехал в троллейбусе №8 в сторону центра города, перед остановкой метро "Университет" он встал и направился к выходу, однако внезапно побледнел и потерял сознание.
    В троллейбусе в центре Киева умер мужчина
    kiev.informator.ua

    КИЕВ, 26 янв — РИА Новости Украина. В центре Киева возле станции метро "Университет" в троллейбусе умер мужчина, сообщает "Информатор" со ссылкой на очевидца.

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    "26 января около 07:00 в центре Киева в троллейбусе умер мужчина. Ему внезапно стало плохо", — рассказал изданию очевидец.

    Сообщается, что мужчина ехал в троллейбусе №8 в сторону центра города, перед остановкой метро "Университет" он встал и направился к выходу, однако внезапно побледнел и потерял сознание. 

    "Пассажиры начали кричать, чтобы я остановился. В салоне упал человек. Ему вызвали скорую. Пассажиры сказали, пульс прощупывается слабо. Медики прибыли через шесть минут. Но мужчина уже умер", — рассказал водитель троллейбуса Сергей.

    По словам кондуктора, мужчине было около 60 лет, вероятно, он ехал на работу. 

    Во вторник, 2 января вечером в Киеве во время движения произошел пожар в троллейбусе с пассажирами.

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