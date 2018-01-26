В троллейбусе в центре Киева умер ехавший на работу мужчина

КИЕВ, 26 янв — РИА Новости Украина. В центре Киева возле станции метро "Университет" в троллейбусе умер мужчина, сообщает "Информатор" со ссылкой на очевидца.

"26 января около 07:00 в центре Киева в троллейбусе умер мужчина. Ему внезапно стало плохо", — рассказал изданию очевидец.

Сообщается, что мужчина ехал в троллейбусе №8 в сторону центра города, перед остановкой метро "Университет" он встал и направился к выходу, однако внезапно побледнел и потерял сознание.

"Пассажиры начали кричать, чтобы я остановился. В салоне упал человек. Ему вызвали скорую. Пассажиры сказали, пульс прощупывается слабо. Медики прибыли через шесть минут. Но мужчина уже умер", — рассказал водитель троллейбуса Сергей.

По словам кондуктора, мужчине было около 60 лет, вероятно, он ехал на работу.

Во вторник, 2 января вечером в Киеве во время движения произошел пожар в троллейбусе с пассажирами.