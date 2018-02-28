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    Киев закрыли для грузовиков

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    Морозы атакуют: Украина в эпицентре непогоды (220)

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    Как сообщает "Укравтодор", в связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий временно будет запрещен въезд большегрузного и крупногабаритного транспорта в г. Киев.
    Ситуация на дорогах из-за снегопада 18 января 2018
    facebook.com/ Денис Польгуй

    КИЕВ, 28 — РИА Новости Украина. В Киев со среды, 28 февраля, временно  запрещен въезд большегрузного и крупногабаритного транспорта.

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    Как сообщает "Укравтодор", в связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий и с целью бесперебойной работы спецтехники по обеспечению движения автотранспорта в г. Киеве, временно будет запрещен въезд большегрузного и крупногабаритного транспорта в г. Киев 28 февраля 2018 с 05:00 до 10:00 ч. 

    Ранее проезд грузовым автомобилям запретили в Одессе.

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