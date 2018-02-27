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    Фотоленты

    Одесса в ожидании снежного армагеддона

    Тема:

    Морозы атакуют: Украина в эпицентре непогоды (216)

    (обновлено: )464
    Зима в Одессе
    Зима в Одессе
    Зима в Одессе
    Зима в Одессе
    Зима в Одессе
    Зима в Одессе
    Зима в Одессе
    Зима в Одессе
    Зима в Одессе
    Зима в Одессе
    Зима в Одессе
    Зима в Одессе
    Зима в Одессе
    Зима в Одессе
    Зима в Одессе
    Зима в Одессе
    Зима в Одессе
    Зима в Одессе
    Зима в Одессе
    Зима в Одессе
    Зима в Одессе
    Зима в Одессе
    Зима в Одессе
    Зима в Одессе
    Зима в Одессе
    Зима в Одессе
    Зима в Одессе
    Зима в Одессе
    Думская.net
    Зима в Одессе
    Думская.net
    Зима в Одессе
    Думская.net
    Зима в Одессе
    Думская.net
    Зима в Одессе
    Думская.net
    Зима в Одессе
    Думская.net
    Зима в Одессе
    Думская.net
    Зима в Одессе
    Думская.net
    Зима в Одессе
    Думская.net
    Зима в Одессе
    Думская.net
    Зима в Одессе
    Думская.net
    Зима в Одессе
    Думская.net
    Зима в Одессе
    Думская.net
    Зима в Одессе
    Думская.net
    Зима в Одессе
    Думская.net
    Зима в Одессе
    Думская.net
    Зима в Одессе
    Думская.net
    Зима в Одессе
    Думская.net
    Зима в Одессе
    Думская.net
    Зима в Одессе
    Думская.net
    Зима в Одессе
    Думская.net
    Зима в Одессе
    Думская.net
    Зима в Одессе
    Думская.net
    Зима в Одессе
    Думская.net
    Зима в Одессе
    Думская.net
    Зима в Одессе
    Думская.net
    Зима в Одессе
    Думская.net

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    Одессу замело снегом. Жители города жалуются в соцсетях, что из-за снега в городе почти не работают маршрутные такси.

    Также въезд грузового и крупногабаритного транспорта на территорию Одессы ограничили в связи с ухудшением погодных условий.

    Накануне в полиции предупредили, что во вторник, 27 февраля, по всей территории Одесской области ожидается ухудшение погодных условий с сильным снегопадом и порывистым ветром.

    Между тем, по данным синоптиков, в ближайшие сутки погоду в большинстве областей Украины, кроме западных, будут определять циклоны, которые движутся на страну с Балкан.

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