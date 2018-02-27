Одесса в ожидании снежного армагеддона

Одессу замело снегом. Жители города жалуются в соцсетях, что из-за снега в городе почти не работают маршрутные такси.

Также въезд грузового и крупногабаритного транспорта на территорию Одессы ограничили в связи с ухудшением погодных условий.

Накануне в полиции предупредили, что во вторник, 27 февраля, по всей территории Одесской области ожидается ухудшение погодных условий с сильным снегопадом и порывистым ветром.

Между тем, по данным синоптиков, в ближайшие сутки погоду в большинстве областей Украины, кроме западных, будут определять циклоны, которые движутся на страну с Балкан.

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