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    Общество

    Снега и морозы. В Николаеве закроют все школы

    (обновлено: )131
    Пока что детские сады Николаева работают в штатном режиме, однако школы будут закрыты со среды, 28 февраля.
    Аномальные морозы. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина. 

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    В школах Николаева из-за плохих погодных условий со среды, 28 февраля, приостановят учебный процесс, сообщили в пресс-службе Николаевского горсовета.

    "В связи с ухудшением погодных условий и во избежание травматизма среди воспитанников учебных заведений, согласно протоколу комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС в городе Николаеве, на основании распоряжения и.о. городского головы с 28.02.2018 образовательный процесс приостановлен до стабилизации погодных условий", — говорится в сообщении.

    Детские сады Николаева работают в штатном режиме.

    Как сообщалось ранее, школы и детские сады в Одессе не будут работать до 2 марта.

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