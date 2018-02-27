Снега и морозы. В Николаеве закроют все школы

КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина.
"В связи с ухудшением погодных условий и во избежание травматизма среди воспитанников учебных заведений, согласно протоколу комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС в городе Николаеве, на основании распоряжения и.о. городского головы с 28.02.2018 образовательный процесс приостановлен до стабилизации погодных условий", — говорится в сообщении.
Детские сады Николаева работают в штатном режиме.
Как сообщалось ранее, школы и детские сады в Одессе не будут работать до 2 марта.