наверх
26.01.201816:59
Курсы валют НБУ
  • USD28.75- 0.12
  • EUR35.66+ 0.01
Рубрики
Ещё
    Киев

    Киевляне в соцсетях пишут об "уставшем" троллейбусе

    (обновлено: )20110
    По информации соцсетей, в Киеве троллейбус, следовавший по маршруту №32 в сторону площади Шевченко, "устал" и сложился пополам в том месте, где резиновая "гармошка" соединяет две части корпуса.
    В Киеве произошла курьезная авария троллейбуса
    Facebook Жизнь Минского массива - Оболонский район

    КИЕВ, 26 янв — РИА Новости Украина. Киевляне в соцсетях сообщают об "уставшем" троллейбусе в Оболонском районе. Фото транспортного средства разместили в Facebook-сообществе "Жизнь Минского массива — Оболонский район".

    Читайте также: Тренд дня: "Зачем Украине МВФ, если экономика растет и реформы буяют?"

    "Троллейбус, следовавший по маршруту №32 в сторону площади Шевченко, "устал" и сложился пополам в том месте, где резиновая "гармошка" соединяет две части корпуса. Из-за этого задняя часть салона накренилась, и троллейбус уперся в асфальт задней частью кузова. Пассажиров сразу эвакуировали из салона", — сообщается в сети.

    Ранее сообщалось, что в Киеве во время движения произошел пожар в троллейбусе с пассажирами. Возгорание произошло около 17.40 в троллейбусе маршрута №37, который направлялся к станции м. Лесная.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Джордж Сорос. Архивное фото
    Давос-2018: что ждать Украине от пленума олигархов?
    Антон Геращенко. Архивное фото
    Давление на СМИ: гонения на ZIK из-за интервью Портнова
    Международный валютный фонд
    Украина клянчит новый транш у МВФ
    В Киеве радикалы из С14 напали на часовню возле Десятинной церкви
    Националистический радикализм крепчает