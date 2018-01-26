Киевляне в соцсетях пишут об "уставшем" троллейбусе

КИЕВ, 26 янв — РИА Новости Украина. Киевляне в соцсетях сообщают об "уставшем" троллейбусе в Оболонском районе. Фото транспортного средства разместили в Facebook-сообществе "Жизнь Минского массива — Оболонский район".

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"Троллейбус, следовавший по маршруту №32 в сторону площади Шевченко, "устал" и сложился пополам в том месте, где резиновая "гармошка" соединяет две части корпуса. Из-за этого задняя часть салона накренилась, и троллейбус уперся в асфальт задней частью кузова. Пассажиров сразу эвакуировали из салона", — сообщается в сети.

Ранее сообщалось, что в Киеве во время движения произошел пожар в троллейбусе с пассажирами. Возгорание произошло около 17.40 в троллейбусе маршрута №37, который направлялся к станции м. Лесная.