КИЕВ, 2 янв — РИА Новости Украина. Во вторник, 2 января, вечером в Киеве во время движения произошел пожар в троллейбусе с пассажирами, сообщает ТСН.

Возгорание произошло около 17.40 в троллейбусе маршрута №37, который направлялся к станции м. Лесная.

По предварительным данным, пострадавших в происшествии нет, пассажиров высадили на остановке общественного транспорта.

ТСН В Киеве на ходу загорелся троллейбус с пассажирами

по данным издания, возгорание произошло в центре троллейбуса, где расположена "гармошка". Возгорание ликвидировали пожарные, повреждения получил салон транспортного средства. Причины возгорания устанавливаются.

Напомним, в ночь на вторник, 2 января, в Ровно автомобиль Mercedes пробил бетонное ограждение въехал на парковку.