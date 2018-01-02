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    Киев

    В Киеве на ходу загорелся троллейбус с пассажирами

    (обновлено: )18001
    Возгорание произошло около 17.40 в троллейбусе маршрута №37, который направлялся к станции м. Лесная. По предварительным данным, пострадавших в происшествии нет.
    В Киеве на ходу загорелся троллейбус с пассажирами
    ТСН

    КИЕВ, 2 янв — РИА Новости Украина. Во вторник, 2 января, вечером в Киеве во время движения произошел пожар в троллейбусе с пассажирами, сообщает ТСН.

    Возгорание произошло около 17.40 в троллейбусе маршрута №37, который направлялся к станции м. Лесная.

    По предварительным данным, пострадавших в происшествии нет, пассажиров высадили на остановке общественного транспорта.

    ТСН
    В Киеве на ходу загорелся троллейбус с пассажирами

    по данным издания, возгорание произошло в центре троллейбуса, где расположена "гармошка". Возгорание ликвидировали пожарные, повреждения получил салон транспортного средства. Причины возгорания устанавливаются. 

    Напомним, в ночь на вторник, 2 января, в Ровно автомобиль Mercedes пробил бетонное ограждение въехал на парковку.

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