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    В Чернигове маршрутка протаранила троллейбус, десятки пострадавших

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    По информации СМИ, троллейбус остановился, поскольку у него спали токоприемники. Женщина водитель полезла на крышу троллейбуса, чтобы направить "рожки" на провода. В этот момент маршрутка №15 на полном ходу врезалась в троллейбус.
    Скорая помощь. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 24 янв — РИА Новости Украина. В среду, около 9 утра, в Чернигове возле школы №13 маршрутка влетела в троллейбус, сообщает сайт pik.cn.ua со ссылкой на пресс-секретаря патрульной полиции города Виталия Копыстка.

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    "В аварии пострадали 12 человек. Троллейбус остановился, поскольку у него спали токоприемники. Женщина водитель полезла на крышу троллейбуса, чтобы направить "рожки" на провода. В этот момент маршрутка №15 на полном ходу врезалась в троллейбус. В результате столкновения женщина-водитель упала и в тяжелом состоянии был доставлена в больницу", — говорится в сообщении.

    По словам водителя маршрутки, он ехал не более 45 километров в час. Столкновение произошло, потому что ему в глаза светило солнце и он поздно заметил троллейбус и не смог вовремя затормозить.

    Ранее сообщалось, что под Харьковом на автодороге "Чугуев – Меловое", вблизи села Первомайское, произошло смертельное ДТП.

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