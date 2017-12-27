В Николаеве "Опель" влетел в троллейбус

КИЕВ, 27 дек — РИА Новости Украина. В среду, 27 декабря, на Херсонском шоссе в Николаеве, кроссовер Opel Antara врезался в троллейбус, сообщают "Новости N".

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"Опель" на высокой скорости ехал по Херсонскому шоссе, со стороны ул. Космонавтов, в направлении проспекта Центрального (Ленина). В районе пересечения с ул. Круговой водитель не справился с управлением и врезался в стоящий у обочины троллейбус", — говорится в сообщении.

Новости N Автомобиль врезался с троллейбусом в Николаеве

В результате ДТП 25-летний водитель "Опеля" с черепно-мозговой травмой госпитализирован в больницу. Состояние его оценивается как тяжелое.

Ранее сообщалось, что в Киеве у станции метро "Лесная" на Броварском проспекте произошло ДТП с участием двух спортивных авто — MG и Subaru. Металлический отбойник насквозь пробил одну из машин, пройдя через весь салон.