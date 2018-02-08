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    В Киеве по улице потекла зеленая вода, остановились трамваи

    (обновлено: )29310
    Чтобы узнать причину аварии и устранить ее, сотрудники коммунальной службы с помощью трактора разрыли асфальт и трамвайную линию, под которой проходит линия теплосети.
    В Киеве по улице потекла зеленая вода
    facebook.com/dtp.kiev.ua

    КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина. 

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    На улице Бориспольской в Киеве внезапно потекла вода зеленого цвета, сообщает dtp.kiev.ua в Facebook. В результате было приостановлено движение трамваев.

    "Утром 8 февраля на улице Бориспольской, 3б произошел прорыв теплосети. По улице потекли реки зеленой воды. В воду ремонтники добавили специальную пищевую краску, чтобы понять, в каком месте авария и где начинать копать. Чтобы узнать причину аварии и устранить ее, сотрудники коммунальной службы с помощью трактора разрыли асфальт и трамвайную линию, под которой проходит линия теплосети. Из-за этого временно заблокировано движение трамвая №22",  — сказано в сообщении.

    Также для устранения неполадки в сети перекрыли воду. Без горячей воды остались около 200 близлежащих домов и Рембаза. 

    Как сообщалось ранее, в результате сильных дождей в реках Иршавка и Боржава Закарпатской области существенно поднялся уровень воды, в результате чего произошло подтопление сельскохозяйственных угодий в Иршавском районе.

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