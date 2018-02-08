В Киеве по улице потекла зеленая вода, остановились трамваи

КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина.

На улице Бориспольской в Киеве внезапно потекла вода зеленого цвета, сообщает dtp.kiev.ua в Facebook. В результате было приостановлено движение трамваев.

"Утром 8 февраля на улице Бориспольской, 3б произошел прорыв теплосети. По улице потекли реки зеленой воды. В воду ремонтники добавили специальную пищевую краску, чтобы понять, в каком месте авария и где начинать копать. Чтобы узнать причину аварии и устранить ее, сотрудники коммунальной службы с помощью трактора разрыли асфальт и трамвайную линию, под которой проходит линия теплосети. Из-за этого временно заблокировано движение трамвая №22", — сказано в сообщении.

Также для устранения неполадки в сети перекрыли воду. Без горячей воды остались около 200 близлежащих домов и Рембаза.

Как сообщалось ранее, в результате сильных дождей в реках Иршавка и Боржава Закарпатской области существенно поднялся уровень воды, в результате чего произошло подтопление сельскохозяйственных угодий в Иршавском районе.