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    Киев

    На въезде в Киев образовалась километровая пробка. Фотофакт

    (обновлено: )168
    Движение транспорта было заблокировано из-за того, что в столицу перестали пропускать грузовые автомобили. По данным СМИ, фуры заблокировали три полосы движения.
    На въезде в Киев образовался километровый затор
    unn.com.ua

    КИЕВ, 28 фев — РИА Новости Украина. На Бориспольской трассе на въезде в Киев образовался километровый затор, в результате чего  были заблокированы четыре полосы движения, передает УНН.

    Сообщается, что движение заблокировано из-за того, что в столицу перестали пропускать грузовые автомобили.

    unn.com.ua
    На въезде в Киев образовался километровый затор

    По данным издания, фуры заблокировали три полосы движения. Начало пробки приходится на место у стелы "Вас приветствует Киев".

    unn.com.ua
    На въезде в Киев образовался километровый затор

    Напомним, в среду рано утром в Киев перестали пропускать грузовики из-за ухудшения погодных условий.

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