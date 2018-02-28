На въезде в Киев образовалась километровая пробка. Фотофакт

КИЕВ, 28 фев — РИА Новости Украина. На Бориспольской трассе на въезде в Киев образовался километровый затор, в результате чего были заблокированы четыре полосы движения, передает УНН.

Сообщается, что движение заблокировано из-за того, что в столицу перестали пропускать грузовые автомобили.

unn.com.ua На въезде в Киев образовался километровый затор

По данным издания, фуры заблокировали три полосы движения. Начало пробки приходится на место у стелы "Вас приветствует Киев".

unn.com.ua На въезде в Киев образовался километровый затор

Напомним, в среду рано утром в Киев перестали пропускать грузовики из-за ухудшения погодных условий.