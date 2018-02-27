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    Киев в снегах. Власти запретят въезд грузовиков

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    (обновлено: )9602
    Как сообщили в Укравтодоре, в связи с ухудшением погодных условий и с целью бесперебойной работы по обеспечению движения автотранспорта вводится временный запрет въезда большегрузного и крупногабаритного транспорта в Киев.
    Грузовик в Киеве
    facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua

    КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина. В Киеве из-за резкого ухудшения погодных условий в среду, 28 февраля, временно будет запрещен въезд большегрузного транспорта, сообщает пресс-служба Укравтодора.

    Отмечается, что запрет введут с 05:00 — 10:00 среды, 28 февраля.

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    "В связи с ухудшением погодных условий и с целью бесперебойной работы по обеспечению движения автотранспорта вводится временный запрет въезда большегрузного и крупногабаритного транспорта в г. Киев 28 февраля с 05:00 — 10:00 часов", — говорится в сообщении.

    Ранее сообщалось, что въезд грузового и крупногабаритного транспорта на территорию Одессы ограничили в связи с ухудшением погодных условий.

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