КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина. Въезд грузового и крупногабаритного транспорта на территорию Одессы ограничили в связи с ухудшением погодных условий, сообщает Думская со ссылкой на управление патрульной полиции.

Ограничение действует с 8:00.

"Из-за непогоды Одессу закрыли для грузовиков", — сообщает издание.

При этом, по данным управления ГСЧС в регионе, на территории Одесской области функционирует 95 пунктов обогрева, из них 90 стационарных.

Движение по дорогам области затруднено, но перекрытых участков, скопления машин и заторов пока нет, сообщили в ведомстве.

Накануне в полиции предупредили, что во вторник, 27 февраля, по всей территории Одесской области ожидается ухудшение погодных условий с сильным снегопадом и порывистым ветром. Жителей призвали без необходимости не покидать свои дома и по возможности ограничить передвижения на собственном автотранспорте. В одесских школах занятия приостановлены.