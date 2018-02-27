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    Общество

    Одессу закрыли для грузовиков

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    Морозы атакуют: Украина в эпицентре непогоды (205)

    (обновлено: )7701
    Из-за непогоды Одессу закрыли для грузовиков. Движение по дорогам области затруднено, но перекрытых участков, скопления машин и заторов пока нет, сообщили в ГСЧС.
    Ситуация на дороге в Одессе
    odessamedia.net

    КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина. Въезд грузового и крупногабаритного транспорта на территорию Одессы ограничили в связи с ухудшением погодных условий, сообщает Думская со ссылкой на управление патрульной полиции.

    Ограничение действует с 8:00.

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    "Из-за непогоды Одессу закрыли для грузовиков", — сообщает издание.

    При этом, по данным управления ГСЧС в регионе, на территории Одесской области функционирует 95 пунктов обогрева, из них 90 стационарных.

    Движение по дорогам области затруднено, но перекрытых участков, скопления машин и заторов пока нет, сообщили в ведомстве.

    Накануне в полиции предупредили, что во вторник, 27 февраля, по всей территории Одесской области ожидается ухудшение погодных условий с сильным снегопадом и порывистым ветром. Жителей призвали без необходимости не покидать свои дома и по возможности ограничить передвижения на собственном автотранспорте. В одесских школах занятия приостановлены.

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