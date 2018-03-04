"Мастер парковки". В Одессе люди на руках перенесли авто с трамвайных путей

КИЕВ, 4 мар — РИА Новости Украина. В Одессе водитель бросил свой автомобиль Toyota на трамвайных путях около рынка, сообщает Думская.

В итоге пассажирам трамвая пришлось самостоятельно перенести машину.

"Владелец Toyota, бросив свою машину на рельсах, перекрыл движение трамваев и другого транспорта на Пантелеймоновской улице Одессы", — говорится в сообщении.

Пассажиры перенесли автомобиль, после чего трамвай продолжил движение.

Думская.net В Одессе люди на руках перенесли авто с трамвайных путей

Напомним, 5 февраля недовольные жители Киева заблокировали автомобиль мусорными баками в столичном микрорайоне Осокорки.