"Мастер парковки". В Одессе люди на руках перенесли авто с трамвайных путей

КИЕВ, 4 мар — РИА Новости Украина. В Одессе водитель бросил свой автомобиль Toyota на трамвайных путях около рынка, сообщает Думская.
В итоге пассажирам трамвая пришлось самостоятельно перенести машину.
"Владелец Toyota, бросив свою машину на рельсах, перекрыл движение трамваев и другого транспорта на Пантелеймоновской улице Одессы", — говорится в сообщении.
Пассажиры перенесли автомобиль, после чего трамвай продолжил движение.
В Одессе люди на руках перенесли авто с трамвайных путей
Напомним, 5 февраля недовольные жители Киева заблокировали автомобиль мусорными баками в столичном микрорайоне Осокорки.