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    Общество

    "Мастер парковки". В Одессе люди на руках перенесли авто с трамвайных путей

    (обновлено: )117
    По данным СМИ, владелец Toyota, бросив свою машину на рельсах, перекрыл движение трамваев и другого транспорта на Пантелеймоновской улице Одессы.
    В Одессе люди на руках перенесли авто с трамвайных путей
    Думская.net

    КИЕВ, 4 мар — РИА Новости Украина. В Одессе водитель бросил свой автомобиль Toyota на трамвайных путях около рынка, сообщает Думская.

    В итоге пассажирам трамвая пришлось самостоятельно перенести машину.

    "Владелец Toyota, бросив свою машину на рельсах, перекрыл движение трамваев и другого транспорта на Пантелеймоновской улице Одессы", — говорится в сообщении.

    Пассажиры перенесли автомобиль, после чего трамвай продолжил движение.

    Думская.net
    В Одессе люди на руках перенесли авто с трамвайных путей

    Напомним, 5 февраля недовольные жители Киева заблокировали автомобиль мусорными баками в столичном микрорайоне Осокорки.

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