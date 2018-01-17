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    Происшествия

    Текла кровь и пена изо рта. В трамвае Днепра скончался молодой парень

    (обновлено: )120212
    Согласно данным, молодой человек зашел в трамвай, после чего ему стало плохо. Пассажиры пытались ему помочь, однако спасти не удалось. По данным медиков, смерть наступила в результате заболевания.
    Днепрянин умер в трамвае
    dnepr24.com.ua

    КИЕВ, 17 янв — РИА Новости Украина. В Днепре произошло чрезвычайное происшествие, в результате которого скончался мужчина. Как было установлено, 28-летний мужчина умер в салоне трамвая.

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    По словам очевидцев, горожанин зашел в трамвай на остановке. Во время движения электротранспорта мужчине стало плохо. На помощь ему бросились другие пассажиры, которые принялись измерять ему пульс. Также сообщается, что изо рта у горожанина текла кровь и пена.

    На место прибыла скорая помощь, которая констатировала смерть горожанина. По данным медиков, смерть наступила в результате заболевания. На данный момент судмедэкспертиза устанавливает подробности происшествия.

    Напомним, в Днепре на колбасной фабрике обнаружен труп мужчины.

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