Текла кровь и пена изо рта. В трамвае Днепра скончался молодой парень

КИЕВ, 17 янв — РИА Новости Украина. В Днепре произошло чрезвычайное происшествие, в результате которого скончался мужчина. Как было установлено, 28-летний мужчина умер в салоне трамвая.

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По словам очевидцев, горожанин зашел в трамвай на остановке. Во время движения электротранспорта мужчине стало плохо. На помощь ему бросились другие пассажиры, которые принялись измерять ему пульс. Также сообщается, что изо рта у горожанина текла кровь и пена.

На место прибыла скорая помощь, которая констатировала смерть горожанина. По данным медиков, смерть наступила в результате заболевания. На данный момент судмедэкспертиза устанавливает подробности происшествия.

Напомним, в Днепре на колбасной фабрике обнаружен труп мужчины.