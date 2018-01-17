В Одессе из-за пьяной бригады скорой помощи умер мужчина: медики задержаны

КИЕВ, 17 янв — РИА Новости Украина. Полиция задержала бригаду скорой помощи из-за оскорбления правоохранителей и неоказания помощи умирающему гражданину в Одессе. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал советник начальника Главного управления Национальной полиции в Одесской области Руслан Форостяк.

Согласно данным, вечером 16 января в полицию поступило сообщение, что возле железнодорожного вокзала в Одессе разгуливает полураздетый гражданин в неадекватном состоянии и с явными расстройствами речи.

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На место прибыл экипаж патрульной полиции и вызвал скорую помощь из-за плохого самочувствия гражданина.

Через некоторое время к остановке общественного транспорта у вокзала подъехала карета скорой помощи и остановилась.

В это время больному гражданину стало хуже, ему делали реанимацию, искусственное дыхание и массаж сердца, но врачи скорой помощи не вышли из автомобиля и не предоставляли ему помощь.

После повторного обращения полицейского к врачам они подъехали к гражданину, но лишь констатировали его смерть.

"Во время общения полицейские обратили внимание на неадекватное поведение бригады скорой помощи и запах алкоголя, бригада использовала нецензурную брань, пытались курить в общественном месте и карете скорой, в конце концов полицейские пришли к выводу что медики просто пьяные, кроме того, они не реагировали на замечания правоохранителей, отказывались выполнять законные требования полицейских, толкались и оскорбляли их", — сообщил Форостяк.

Учитывая ситуацию, полицейские задержали всю бригаду скорой.

К доктору и фельдшеру, которые оказали физическое сопротивление полицейским, пришлось применить наручники.

После принудительного обследования подтвердилось, что доктор и фельдшер находились в состоянии алкогольного опьянения (около 2,22 промилле), водитель кареты оказался трезв.

По данному факту на доктора и фельдшера были составлены административные протоколы, решается вопрос о привлечении их к уголовной ответственности за непредоставление необходимой помощи лицу в беспомощном состоянии.

Накануне в соцсетях сообщалось, что у БСМП на улице Братиславской в Киева умер бездомный. Согласно сообщению, избитый мужчина обратился за помощью, однако ему отказали, он умер якобы от полученных травм. Позже стало известно, что он скончался от переохлаждения.