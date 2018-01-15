На Закарпатье умер турист из Киева, сбитый сноубордистом в "Буковеле"

КИЕВ, 15 янв — РИА Новости Украина. В Ивано-Франковской областной клинической больнице умер киевлянин Владимир Безклинский.

Турист из Киева получил травму на горнолыжном курорте "Буковель" 22 декабря на горке. Мужчину во время катания на сноуборде сбил другой турист.

У Владимира Безклинского были сломаны ребра, пробиты легкие, переломан позвоночник и поврежден спинной мозг, сообщает Галка.

Друг погибшего рассказал zaxid.net, что у семьи покойного есть позозрение, кто смертельно травмировал Владимира.

Смерть Владимира подтвердила и его жена Мария Безклинская на своей странице в Facebook.