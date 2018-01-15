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    На Закарпатье умер турист из Киева, сбитый сноубордистом в "Буковеле"

    (обновлено: )24710
    Туриста из Киева Владимира Безклинского сбил на горнолыжном курорте другой сноубордист еще 22 декабря. Киевлянин получил множество тяжелейших травм.
    Скорая помощь в Украине. Архивное фото
    Аutoclimat.com.ua

    КИЕВ, 15 янв — РИА Новости Украина. В Ивано-Франковской областной клинической больнице умер киевлянин Владимир Безклинский.

    Турист из Киева получил травму на горнолыжном курорте "Буковель" 22 декабря на горке. Мужчину во время катания на сноуборде сбил другой турист.

    У Владимира Безклинского были сломаны ребра, пробиты легкие, переломан позвоночник и поврежден спинной мозг, сообщает Галка.

    Друг погибшего рассказал zaxid.net, что у семьи покойного есть позозрение, кто смертельно травмировал Владимира.

    Смерть Владимира подтвердила и его жена Мария Безклинская на своей странице в Facebook.

    Мария Безклинская, facebook
    Владимир и Мария Безклинские

     

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