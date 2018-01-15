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    Культура

    Умерла солистка The Cranberries

    (обновлено: )67410
    По данным СМИ, солистка The Cranberries Долорес О'Риордан находилась в Лондоне для сессии звукозаписи. Другие подробности пока недоступны, заявил представитель исполнительницы.
    Долорес О'Риордан
    Фото из открытых источников

    КИЕВ, 15 янв — РИА Новости Украина. Солистка ирландской рок-группы The Cranberries Долорес О'Риордан скончалась в Лондоне в возрасте 46 лет, сообщает телеканал RTE.

    "Солистка The Cranberries находилась в Лондоне для сессии звукозаписи. Другие подробности пока недоступны", — заявил представитель исполнительницы.

    О'Риордан присоединилась к коллективу Cranberries в 1990 году в возрасте 18 лет, став вокалисткой и лицом группы. С 2003 года она начала сольную карьеру. Певица состояла в браке с бывшим менеджером группы Duran Duran, у пары было пятеро детей.

    Напомним, 3 января на 78 году жизни умер известный украинский спортивный журналист, комментатор и ветеран Украинского радио Ефим Шарпанський.

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