Умерла солистка The Cranberries

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КИЕВ, 15 янв — РИА Новости Украина. Солистка ирландской рок-группы The Cranberries Долорес О'Риордан скончалась в Лондоне в возрасте 46 лет, сообщает телеканал RTE.

"Солистка The Cranberries находилась в Лондоне для сессии звукозаписи. Другие подробности пока недоступны", — заявил представитель исполнительницы.

О'Риордан присоединилась к коллективу Cranberries в 1990 году в возрасте 18 лет, став вокалисткой и лицом группы. С 2003 года она начала сольную карьеру. Певица состояла в браке с бывшим менеджером группы Duran Duran, у пары было пятеро детей.

Напомним, 3 января на 78 году жизни умер известный украинский спортивный журналист, комментатор и ветеран Украинского радио Ефим Шарпанський.