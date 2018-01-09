Во Львове сошел с рельсов самый большой трамвай

КИЕВ, 9 янв — РИА Новости Украина. Во Львове на повороте с ул. Коперника на ул. Бандеры сошел с рельсов самый трамвай.

ЧП произошло с пятисекционным трамваем "Электрон", который курсирует по маршруту №9 с железнодорожного вокзала к центру города.

Как сообщил ZAXID.NET представитель ЛКП "Львовэлектротранс" Иван Бондарь, в результате ДТП никто не пострадал. Трамвай тоже не повредил автомобили, которые двигались по улице.

Около 14:00 с помощью крана и тягача работники "Львовэлектротранса" вернули трамвай на рельсы и оттащили его к депо.

zaxid.net Трамвай "Электрон", который сошел с рельсов

Ранее в Киеве на Индустриальном мосту произошла авария, которая привела к остановке движения трамваев. Водитель Daewoo Lanos не справился с управлением, протаранил забор и выехал на трамвайные рельсы.