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    Общество

    Во Львове сошел с рельсов самый большой трамвай

    (обновлено: )9320
    Сообщается, что с рельсов сошел пятисекционный трамвай "Электрон", который курсирует по маршруту №9 с железнодорожного вокзала к центру города.
    Трамвай Электрон, который сошел с рельсов
    zaxid.net

    КИЕВ, 9 янв — РИА Новости Украина. Во Львове на повороте с ул. Коперника на ул. Бандеры сошел с рельсов самый трамвай.

    ЧП произошло с пятисекционным трамваем "Электрон", который курсирует по маршруту №9 с железнодорожного вокзала к центру города.

    Как сообщил ZAXID.NET представитель ЛКП "Львовэлектротранс" Иван Бондарь, в результате ДТП никто не пострадал. Трамвай тоже не повредил автомобили, которые двигались по улице.

    Около 14:00 с помощью крана и тягача работники "Львовэлектротранса" вернули трамвай на рельсы и оттащили его к депо.

    zaxid.net
    Трамвай "Электрон", который сошел с рельсов

    Ранее в Киеве на Индустриальном мосту произошла авария, которая привела к остановке движения трамваев. Водитель Daewoo Lanos не справился с управлением, протаранил забор и выехал на трамвайные рельсы.

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