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КИЕВ, 5 мар — РИА Новости Украина. Взрыв произошел в центре Донецка, погиб один человек, сообщил РИА Новости источник в силовых ведомствах самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Как передает корреспондент РИА Новости, на улице Артема в центре города стоит сильно поврежденный легковой автомобиль. На месте работают сотрудники полиции и эксперты. Движение на этом участке дороги перекрыто.

В автомобиле выбиты стекла и повреждена дверь со стороны водителя. Возле автомобиля находится тело погибшего. По информации источника РИА Новости, пострадал еще один человек. Он госпитализирован.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.