наверх
04.03.201820:11
Курсы валют НБУ
  • USD26.54- 0.13
  • EUR32.67+ 0.21
Рубрики
Ещё
    В мире

    В Лондоне произошел взрыв

    (обновлено: )253
    Инцидент произошел на улице Фарнам-Роуд, по поступившим сообщениям там прогремел взрыв. Полиция и экстренные службы находятся на месте происшествия.
    В Лондоне прогремел взрыв
    dailymail.co.uk/

    КИЕВ, 4 мар — РИА Новости Украина. В воскресенье, 4 марта, в Дондоне прогремел взрыв.

    Полиция изучает причины происшествия, инцидент не связан с терроризмом, заявили в Скотланд-Ярде.

    "Инцидент произошел на улице Фарнам-Роуд, по поступившим сообщениям там прогремел взрыв. Полиция и экстренные службы находятся на месте происшествия. Причины произошедшего пока не ясны, однако инцидент не расследуется как теракт", — сообщила в воскресенье РИА Новости представитель городской полиции.

    dailymail.co.uk
    В Лондоне прогремел взрыв
    dailymail.co.uk
    В Лондоне прогремел взрыв

    Данных о пострадавших не поступало.

    Как сообщалось ранее, в польском городе Познань произошел взрыв газа в жилом доме, в результате чего погибли 4 человека.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Саакашвили в Амстердаме
    Зачистка палаточного городка под Радой
    Здание Евромиссии в Брюсселе, Бельгия. 5 мая 2015 г.
    Дело - труба! В Украине кризис с газом
    Молоток судьи
    Закон о языке: КСУ создал прецедент
    Погода
    Украина остановилась в снежных заносах