В Лондоне произошел взрыв

КИЕВ, 4 мар — РИА Новости Украина. В воскресенье, 4 марта, в Дондоне прогремел взрыв.

Полиция изучает причины происшествия, инцидент не связан с терроризмом, заявили в Скотланд-Ярде.

"Инцидент произошел на улице Фарнам-Роуд, по поступившим сообщениям там прогремел взрыв. Полиция и экстренные службы находятся на месте происшествия. Причины произошедшего пока не ясны, однако инцидент не расследуется как теракт", — сообщила в воскресенье РИА Новости представитель городской полиции.

dailymail.co.uk В Лондоне прогремел взрыв

dailymail.co.uk В Лондоне прогремел взрыв

Данных о пострадавших не поступало.

Как сообщалось ранее, в польском городе Познань произошел взрыв газа в жилом доме, в результате чего погибли 4 человека.