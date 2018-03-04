В Лондоне произошел взрыв

КИЕВ, 4 мар — РИА Новости Украина. В воскресенье, 4 марта, в Дондоне прогремел взрыв.
Полиция изучает причины происшествия, инцидент не связан с терроризмом, заявили в Скотланд-Ярде.
"Инцидент произошел на улице Фарнам-Роуд, по поступившим сообщениям там прогремел взрыв. Полиция и экстренные службы находятся на месте происшествия. Причины произошедшего пока не ясны, однако инцидент не расследуется как теракт", — сообщила в воскресенье РИА Новости представитель городской полиции.
Данных о пострадавших не поступало.
Как сообщалось ранее, в польском городе Познань произошел взрыв газа в жилом доме, в результате чего погибли 4 человека.