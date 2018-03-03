В сети появились первые кадры с места взрыва в центре Донецка

Взрыв произошел около 15.00 в одном из дворов в Донецке. Как сообщил представитель администрации Ворошиловского района, по предварительным данным, пострадал один человек, владелец одного из поврежденных авто. На месте работают сотрудники полиции и МЧС.

Взрывное устройство находилось на парковке во дворе жилых домов, заявил журналистам глава Ворошиловской районной администрации Донецка Владислав Латынцев.

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"Как мы можем видеть, источник взрыва находился между автомобилями", — сказал он.

На уточняющий вопрос журналистов о версии инцидента, глава районной администрации ответил, что у него пока нет такой информации.