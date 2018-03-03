наверх
03.03.201817:32
Курсы валют НБУ
  • USD26.54- 0.13
  • EUR32.67+ 0.21
Рубрики
Ещё
    Видео

    В сети появились первые кадры с места взрыва в центре Донецка

    Тема:

    Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие (581)

    (обновлено: )93434
    Взрыв прогремел в центре Донецка, по предварительным данным, пострадал один человек, повреждения получили несколько автомобилей, сообщает корреспондент РИА Новости.
    Канал Lana Mem на Youtube

    Взрыв произошел около 15.00 в одном из дворов в Донецке. Как сообщил представитель администрации Ворошиловского района, по предварительным данным, пострадал один человек, владелец одного из поврежденных авто. На месте работают сотрудники полиции и МЧС.

    Взрывное устройство находилось на парковке во дворе жилых домов, заявил журналистам глава Ворошиловской районной администрации Донецка Владислав Латынцев.

    Смотрите также: С огнем и задержаниями. МВД выложило кадры расчистки Грушевского

    "Как мы можем видеть, источник взрыва находился между автомобилями", — сказал он.

    На уточняющий вопрос журналистов о версии инцидента, глава районной администрации ответил, что у него пока нет такой информации.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Штурм палаточного городка под Радой
    Зачистка палаточного городка под Радой
    Здание ОАО "Газпром" в Москве. Архивное фото
    Дело - труба! В Украине кризис с газом
    Молоток судьи
    Закон о языке: КСУ создал прецедент
    Уборка снега в Киеве
    Украина остановилась в снежных заносах