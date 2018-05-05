Александр Макогон: московская жизнь простого донецкого парня

PR-служба "Амедиа Продакшн"

Алексей Стефанов для РИА Новости Украина

В Москве завершились съемки многосерийной остросюжетной драмы "Проспекты", в которой одну из ролей сыграл Александр Макогон.

"В фильме я играю негодяя банкира, вступившего на путь исправления и решившего изменить существующую ситуацию. Это довольно интересный персонаж, жаль только, что с короткой и трагической судьбой", — заинтриговал корреспондента РИА Новости Украина Александр Макогон.

Смелость города берет

Если бы лет тридцать назад Александру сказали, что он станет известным актером, он бы, наверное, страшно удивился. В его семье никто не был связан не то, что со сценой, но даже с искусством. Хотя именно тогда – в последних классах Донецкой школы № 1 Александр увлекся театром.

"У нас в школе была творческая атмосфера, проводились фестивали, я активно во всем участвовал. Понял, что точные науки меня не привлекают, решил попробовать поехать в Москву, стать актером. И неожиданно для себя с первого раза поступил", — вспоминает Макогон.

На дворе был 1990 год. Александр был уверен, что актерскому мастерству в Москве обучают только в одном училище – в ГИТИСе, туда и подал документы. И только после этого узнал, что в столице тогда еще одной большой страны есть много театральных вузов.

"У меня даже в голове не укладывалось, что их может быть много. Настолько я был настроен на поступление именно в ГИТИС. А когда я пришел в это театральное училище, мне там все так понравилось, что не стал рассматривать поступление в другие вузы. Был очень самоуверенным. И еще захотел поступить на курс к Андрею Александровичу Гончарову, хотя тогда не отдавал себе отчет в том, что это учитель с большой буквы. До сих пор не понимаю, за что меня взяли. Только спустя много лет понял, что Гончаров дал мне тогда большой карт-бланш на будущее. Не знаю только, правильно ли я его использовал. Но мне казалось и до сих пор кажется, что вокруг меня столько талантливых людей, и нужно очень много работать над собой, чтобы хотя бы иметь право стоять рядом с ними на одной сцене, сниматься в одном кадре", — смеется актер.

PR-служба "Амедиа Продакшн" Актер Александр Макогон на съемках

Поскольку Александр ни на какие подготовительные курсы не ходил, родители, родственники и друзья не рассчитывали на то, что он задержится в Москве: "Мама с бабушкой думали, что я вернусь в Донецк и, как нормальный человек, пойду в армию, поступлю в Донецкий политехнический университет, и все у меня будет хорошо. А тут такое…"

Впрочем, как говорит Александр, к окончанию школы он был абсолютно самостоятельным свободолюбивым парнем, много путешествовал. Поэтому, когда выяснилось, что он будет жить и учиться Москве, переживаний и стонов не услышал. Все вокруг только недоумевали – не верили, что простой парень из Донецка может так лихо покорить Москву.

Уроки погружения в "московскую богемную жизнь"

Жизнь и учеба в Москве стали для Макогона одними из лучших лет его жизни. Своим главным приобретением в это время он считает множество друзей и коллег, которые круто изменили его жизнь, многому научили и всегда были готовы прийти на помощь.

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"Еще на поступлении я познакомился с девочкой с огромной копной шикарных рыжих волос. Ее звали очень необычно – Граня. То есть Агриппина. Фамилия была какая-то знакомая, но я не понимал, откуда ее знаю. Только позже понял, что это дочь актера Стеклова. Втроем с ее подругой мы обошли все театральные вузы Москвы. Советы и наставления Грани мне тогда здорово помогли. У своей однокурсницы Ани Ардовой я часто бывал дома на Ордынке. А для меня — донецкого парнишки – это были уроки погружения в так называемую московскую богемную жизнь. Правда, про богемность я так ничего и не понял, но знаете, когда в такую талантливую семью попадаешь – это потрясающий жизненный и профессиональный опыт. Да и курс у нас был замечательный — Даниил Спиваковский, Дмитрий Прокофьев, Никита Тюнин и другие великолепные артисты", — вспоминает Макогон.

PR-служба "Амедиа Продакшн" Актер Александр Макогон на съемках

Сниматься в кино Александр начал еще во время учебы в институте. Рано вышел и на сцену — Андрей Гончаров разрешал своим студентам работать в Театре Маяковского, где в последующем Макогон прослужил много лет. Но чем больше он снимался, выступал, тем реже ездил домой в Донецк. В какой-то момент актер понял, что нужно делать выбор между театром и кино. И Макогон решил полностью уйти в киноиндустрию. С этого момента его фильмография росла как на дрожжах. Но назвать самую любимую работу в кино он затрудняется.

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"Любимых фильмов у меня, наверное, и нет, зато есть любимые воспоминания о киногруппах, в которых мы снимались, о режиссерах. Я к своему творчеству спокойно отношусь, результаты работы вообще редко смотрю. Не очень это люблю – сразу много вопросов возникает к себе, а лишний раз расстраиваться не хочется. Разве что с оказией получается что-то глянуть. Сажусь, к примеру, в "Сапсан" (скоростной поезд Москва – Санкт-Петербург – Ред.), а там какое-то кино идет, в котором я играл. Смотрю на себя — такой молоденький был", — смеется Макогон.

PR-служба "Амедиа Продакшн" Актер Александр Макогон на съемках

Работа в сериале "Проспекты" стала для актера как раз в ряд любимых воспоминаний о компании и режиссере.

"Давид Ткебучава — редкий режиссер, который любит артистов, ему нравится с ними работать, через них добиваться хорошего результата в кино. Я очень обрадовался, когда узнал, что меня зовут к Давиду. В кадре с ним очень интересно работать, мы понимали друг друга почти без слов", — отметил Макогон.

Верю, что конфронтация прекратится

Александр Макогон считает себя человеком советской эпохи, поскольку родился, вырос и получил воспитание в одной большой стране – в Советском Союзе.

"Сегодня мне больно слышать и смотреть на все, что связано с Украиной. Это затрагивает и лично меня и близких мне людей, мою семью, друзей, которые там живут. И, конечно, я принимаю это очень близко к сердцу. Стараюсь понять все стороны, уважаю мнение каждого, но главное, чего бы мне хотелось, чтобы люди в человеческих отношениях не шли на конфронтацию, на разрыв, агрессию по отношению друг к другу", — говорит Макогон.

Актер уверен, что когда все это закончится, всем, наверное, будет стыдно, что такое вообще стало возможным: "Хотелось бы, чтобы это произошло, как можно раньше, и мы бы застали это время".

А еще Макагона беспокоит то, что разрываются культурные связи – это "единственная возможность не потерять связь между людьми и целыми поколениями".

"У меня до сих пор не укладывается в голове, что все это происходит с нами… Иногда мне кажется, что вот-вот весь этот ужас прекратится, что шоры упадут у всех с глаз. Так хочется в это верить!.." — заключил Александр Макогон.

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