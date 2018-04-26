Знаменитого актера признали виновным в сексуальных домогательствах

КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина. Восьмидесятилетний актер Билл Косби признан судом виновным по всем трем пунктам по делу о сексуальном домогательстве 2004 года, сообщает телеканал Fox News. Видео Variety "Чудо-женщина", поднявшая тему домогательств, получила звезду на Аллее Славы

Как сообщает телеканал NBC26, Косби якобы изнасиловал Констанд в 2004 году, но тогда не было выдвинуто уголовных обвинений, в 2006 они заключили мировое соглашение. Косби заявляет, что отношения с Констанд строились по обоюдному согласию.

Судебный процесс тянется с 2016 года. В середине июня 2017 года заседание завершилось без вынесения вердикта.

Ранее десятки женщин обвинили 80-летнего Косби в том, что он давал им сильнодействующее снотворное и затем насиловал. У большинства из этих обвинений нет судебной перспективы из-за истечения срока давности. До суда пока что дошли лишь обвинения со стороны 44-летней Андреа Констанд.

Как сообщалось ранее, адвокат Харви Вайнштейна заявил, что в отношении актрисы Умы Турман, раскрывшей детали домогательств со стороны голливудского продюсера, может быть подан иск в суд.