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    Культура

    Знаменитого актера признали виновным в сексуальных домогательствах

    (обновлено: )27910
    Как отмечается, Косби признан судом виновным по всем трем пунктам по делу о сексуальном домогательстве 2004 года. Судебный процесс тянется с 2016 года. В середине июня 2017 года заседание завершилось без вынесения вердикта.
    Билл Косби
    wikipedia

    КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина. Восьмидесятилетний актер Билл Косби признан судом виновным по всем трем пунктам по делу о сексуальном домогательстве 2004 года, сообщает телеканал Fox News.

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    Как сообщает телеканал NBC26, Косби якобы изнасиловал Констанд в 2004 году, но тогда не было выдвинуто уголовных обвинений, в 2006 они заключили мировое соглашение. Косби заявляет, что отношения с Констанд строились по обоюдному согласию.

    Судебный процесс тянется с 2016 года. В середине июня 2017 года заседание завершилось без вынесения вердикта.

    Ранее десятки женщин обвинили 80-летнего Косби в том, что он давал им сильнодействующее снотворное и затем насиловал. У большинства из этих обвинений нет судебной перспективы из-за истечения срока давности. До суда пока что дошли лишь обвинения со стороны 44-летней Андреа Констанд.

    Как сообщалось ранее, адвокат Харви Вайнштейна заявил, что в отношении актрисы Умы Турман, раскрывшей детали домогательств со стороны голливудского продюсера, может быть подан иск в суд.

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