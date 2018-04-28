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    Обстрел в Донецкой области. В ДНР сообщили о двух погибших жителях

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    (обновлено: )12601
    По данным местных властей, жертвами вооруженного удара стали сотрудники коммунального предприятия по вывозу мусора. Отмечается, что крупнокалиберный боеприпас попал прямо в машину, где находились люди.
    Последствия обстрела в Донбассе. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 28 апр — РИА Новости Украина. Поселок Докучаевск в Донецкой области попал под массированный артиллерийский обстрел в субботу, 28 апреля, в результате сего погибли двое мирных жителей, еще один человек получил ранение, сообщили представители самопровозглашенной ДНР в Facebook.

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    По данным местных властей, жертвами вооруженного удара стали сотрудники коммунального предприятия по вывозу мусора. Отмечается, что крупнокалиберный боеприпас попал прямо в машину, где находились люди. На место трагедии выехала оперативная группа представительства ДНР в СЦКК и в переговорном процессе.

    Кроме того, по данным представителей ДНР, обстрелами были повреждены, по меньшей мере, два многоквартирных жилых дома в густонаселенных городских кварталах, некоторые районы остались без света из-за аварии на линиях электропередачи. 

    Как сообщалось ранее, Миротворческая миссия на Донбассе не сможет начаться до конца года,  для принятия соответствующего решения нужно значительно больше времени.

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