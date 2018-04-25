Знаменитый актер показал фото своего новорожденного сына

КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. Знаменитый голливудский актер и рестлер Дуэйн "Скала" Джонсон в третий раз стал отцом, о чем сообщил на своих страницах в социальных сетях.

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У Дуйэна родился мальчик, фотографию которого он также опубликовал.

Фото facebook.com/WarnerBrosPicturesUkraine Дуэйн "Скала" Джонсон с новорожденным сыном

До этого Джонсона дважды становился отцом девочек. В 2001 году в первом браке с Дэни Гарсиа у него родилась дочь Симон Александра. А в декабре 2015 года девушка Дуэйна Лорен Хишиан родила ему дочь Жасмин.

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Напомним, в 2017 году "Скала" Джонсон занял вторую строчку в рейтинге самых высокооплачиваемых актеров. Его годовой заработок Forbes оценил в 65 миллионов долларов.