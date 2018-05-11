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    Общество

    В Донецке отмечают День республики

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    Прощай, АТО! Операция объединенных сил в Донбассе (544)

    (обновлено: )21750
    По данным организаторов, на мероприятии присутствуют глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко, президент Южной Осетии Анатолий Бибилов, вице-президент Абхазии Виталий Габния и другие.
    В Донецке отмечают День республики
    Донецкое агентство новостей

    КИЕВ, 11 мая — РИА Новости Украина. Более 35 тысяч человек принимают участие в торжественном шествии в Донецке, посвященном Дню самопровозглашенной Донецкой народной республики. Об этом заявил в пятницу представитель организаторов акции, передает РИА Новости.

    "Сегодня в шествии, посвященном Дню Республики, принимают участие более 35 тысяч человек", — сказал он журналистам.

    В настоящее время колонна проходит по центральной улице Донецка.

    Донецкое агентство новостей
    В Донецке отмечают День республики

    По данным организаторов, на мероприятии присутствуют глава ДНР Александр Захарченко, президент Южной Осетии Анатолий Бибилов, вице-президент Абхазии Виталий Габния, председатель Совета министров ЛНР Сергей Козлов. От России присутствуют члены Совета Федерации Сергей Мамедов от Самарской области, Ольга Ковитиди — от Республики Крым, депутат Госдумы Казбек Тайсаев, первый заместитель председателя парламента Северной Осетии Александр Тотоонов.

    День республики в ДНР отмечается 11 мая. В этот день в 2014 году в Донецкой области состоялся референдум о самоопределении региона, организованный сторонниками федерализации. Киев не признает итоги данного референдума. 

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