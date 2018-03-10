Об отзыве своих автомобилей Минтранспорта Японии сообщили Toyota Motor Corporation, Honda Motor Co. Ltd., Suzuki Motor Corporation, Nissan Motor Co. Ltd, Fuji Heavy Industries Ltd., Daihatsu Motor Co. Ltd.
Мировой объем продаж Toyota Motor Corporation по итогам 2013 года увеличился на 2% по сравнению с предыдущим годом - до 9,98 миллиона автомобилей, что позволило компании сохранить лидерство на мировом авторынке.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".