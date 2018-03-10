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    Toyota (автомобиль)

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 15
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    ЕС передал 20 бронированных автомобилей для миссии ОБСЕ в Украине
    ЕС передал 20 бронированных автомобилей для миссии ОБСЕ в Украине 
    22:51 10.03.2015
    264Донбасс - мир?
    Европейский Союз передал специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе 20 бронированных автомобилей на сумму и комплектующие на общую сумму 3,1 млн евро.
    ДТП. Архивное фото
    ДТП в Киеве: столкнулись четыре автомобиля, есть жертвы
    11:23 26.01.2015
    923
    В результате аварии, произошедшей в столице на улице Ватутина, столкнулись четыре автомобиля, водитель одного из которых в результате полученных травм погиб.
    Разрушения в выставочном зале Toyota близ донецкого аэропорта. Видео
    Разрушения в выставочном зале Toyota близ донецкого аэропорта 
    17:07 19.01.2015
    750Восточный фронт. Донецк, Луганск, Мариуполь
    Телеканал RT обнародовал видео, на котором запечатлены разрушения в выставочном зале Toyota, находящемся неподалеку от аэропорта Донецка. На кадрах видно, что здание получило значительные повреждения.
    Toyota
    Toyota отзывает 185 тысяч автомашин
    08:54 04.12.2014
    171
    Об отзыве своих автомобилей Минтранспорта Японии сообщили Toyota Motor Corporation, Honda Motor Co. Ltd., Suzuki Motor Corporation, Nissan Motor Co. Ltd, Fuji Heavy Industries Ltd., Daihatsu Motor Co. Ltd.
    ДТП в центре Мариуполя
    В Мариуполе военные устроили тройное ДТП и уехали - СМИ
    03:02 12.11.2014
    336
    Военные призвали других участников ДТП вызвать сотрудников ГАИ, а затем покинули место происшествия. Пострадала девушка.
    Автомобиль рухнул с четвертого этажа парковки в Подмосковье. Видео
    Автомобиль рухнул с четвертого этажа парковки в Подмосковье 
    23:51 31.10.2014
    366
    Четыре человека погибли, врезавшись на автомобиле в стену на многоуровневой парковке в подмосковных Люберцах, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной ГАИ.
    Nissan, авария, архивное фото.
    Американцы подали иск против Takata, производящей подушки безопасности
    05:26 28.10.2014
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    От дефектов подушек безопасности компании Takata в США уже пострадало несколько десятков человек, из которых по меньшей мере четыре человека погибли.
    Toyota
    Toyota Motors отзывает 530 тыс автомобилей в странах Северной Америки
    13:42 23.05.2014
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    Один из ведущих японских автопроизводителей, компания Toyota Motors объявила об отзыве почти 530 тысяч автомобилей в странах Северной Америки, говорится в обнародованном пресс-релизе компании.
    Toyota
    Toyota отзывает более 6 млн автомобилей во всем мире
    08:54 09.04.2014
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    Отзыву подлежат 26 моделей Toyota, а также Pontiac Vibe и Subaru Trezia, говорится в заявлении компании. Ни один дефект не стал причиной ДТП с участием автомобилей Toyota.
    Стенд компании Toyota. Архивное фото
    Toyota проведет buy back на $3,5 млрд
    09:58 26.03.2014
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    Японская автомобильная корпорация Toyota Motor Co. планирует провести обратный выкуп акций на сумму 360 миллиардов иен.)
    Стенд компании Toyota. Архивное фото
    Toyota отзывает 1,9 млн авто из-за проблем с программным обеспечением
    08:41 12.02.2014
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    Японский автоконцерн Toyota отзывает 1,9 миллиона автомобилей во всем мире из-за проблем с программным обеспечением. Отзыв распространяется на автомобили модели Prius 2009-2014 годов выпуска.
    Toyota
    Toyota удержала статус мирового автолидера
    15:18 23.01.2014
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    Мировой объем продаж Toyota Motor Corporation по итогам 2013 года увеличился на 2% по сравнению с предыдущим годом - до 9,98 миллиона автомобилей, что позволило компании сохранить лидерство на мировом авторынке.
    Экс-директор Toyota Эйдзи Tойода скончался на 101 году жизни
    15:32 17.09.2013
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    Скончался экс-директор Toyota Motor Corporation Эйдзи Tойода, который многие годы руководил всемирно известной автокорпорацией, ему было 100 лет, передает японский телеканал NHK.
    Автомобили
    Toyota отзывает в Японии 20 тыс. автомобилей из-за неполадок
    16:23 26.06.2013
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    Один из крупнейших автопроизводителей в Японии Toyota Motor объявил об отзыве 20 тысяч автомобилей Toyota Crown из-за неполадок в работе системы предаварийной безопасности.
    Toyota
    Toyota согласилась выплатить $1,1 млрд по искам автовладельцев из США
    11:04 27.12.2012
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    По его словам, компенсацию получат американские владельцы почти 16 миллионов автомобилей марок Toyota, Lexus и Scion 1998 - 2010 годов выпуска.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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