По мнению бывшего представителя ЕС в Киеве Яна Томбинского, за последний год Украина стала сходить с дискуссии в мире, появилось убеждение, что развитие мира не зависит от решения конфликта на востоке Украины.
Введение зеркальных санкций со стороны Киева - это неправильный выход, поскольку тогда Украину тоже обвинят в нарушении правил ВТО, пояснил глава представительства Европейского союза в Украине Ян Томбинский.
Томбинский сообщил, что голландский референдум был темой на встрече ЕС: "На нем лидеры европейских государств сказали, что какие-то изменения, которые бы заставляли другие страны опять ратифицировать – это не тот путь, о котором нужно думать".
Ян Томбинский встретился с уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека Валерией Лутковской и обсудил ситуацию с сайтом "Миротворец". Они подчеркнули, что публикация персональных данных журналистов противоречит украинскому законодательству.
Глава представительства Европейского Союза в Украине Ян Томбинский выступил по случаю открытия Дня Европы в Украине на Михайловской площади в столице. По его мнению, Киев платит "высокую цену за свой европейский выбор".
В Украине для выборов народных депутатов используется смешанная пропорционально-мажоритарная система. Томбинский отметил, "для большего понимания, как будет формироваться парламент, нужно, чтобы была пропорциональная система".
Посол ЕС в Украине Ян Томбинский отметил, что в Генпрокуратуре все еще наблюдается "отсутствие ощутимых результатов в расследовании серьезных дел, включая драматические события в Киеве и Одессе в начале 2014 года".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".