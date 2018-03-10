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    Ян Томбинский

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 73
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    Ян Томбинский
    Украине нужно прекратить имитировать реформы - Томбинский
    07:53 27.06.2017
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    Экс-представитель Европейского союза в Киеве, председатель Представительства ЕС в Ватикане Ян Томбинский выразил обеспокоенность вопросами безопасности, ситуацией на дорогах и коррупцией.
    Ян Томбинский
    Экс-представитель ЕС в Киеве: Украина стала неинтересна миру
    20:49 26.06.2017
    1507
    По мнению бывшего представителя ЕС в Киеве Яна Томбинского, за последний год Украина стала сходить с дискуссии в мире, появилось убеждение, что развитие мира не зависит от решения конфликта на востоке Украины.
    Глава представительства ЕС в Украине Ян Томбинский
    Томбинский посоветовал Киеву не отвечать на торговые ограничения РФ
    05:44 26.08.2016
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    Введение зеркальных санкций со стороны Киева - это неправильный выход, поскольку тогда Украину тоже обвинят в нарушении правил ВТО, пояснил глава представительства Европейского союза в Украине Ян Томбинский.
    Ян Томбинский
    Томбинский: ЕС не будет менять Соглашение с Украиной из-за Нидерландов
    23:06 06.07.2016
    377Выборы в парламент Великобритании как следствие Brexit
    Томбинский сообщил, что голландский референдум был темой на встрече ЕС: "На нем лидеры европейских государств сказали, что какие-то изменения, которые бы заставляли другие страны опять ратифицировать – это не тот путь, о котором нужно думать".
    Флаг Евросоюза
    В Брюсселе не было решения отложить безвизовый режим для Украины - посол
    23:06 10.06.2016
    186Нидерланды-Украина-ЕС: ассоциация в режиме standby
    Томбинский признал, что в Еврокомиссии параллельно рассматривают возможность введения специального механизма для ответа на угрозы, которые могут быть связаны с миграцией.
    Ян Томбинский
    Томбинский надеется, что Марш равенства в Киеве пройдет мирно
    15:26 10.06.2016
    116"Марш равенства" ЛГБТ-сообщества в Киеве
    По словам Томбинского, он надеется, что ожидаемый в это воскресенье Марш равенства "внесет вклад в действующий прогресс в направлении достижения равенства всех украинцев".
    Ян Томбинский
    Томбинский призвал решить проблему с публикацией данных журналистов
    17:58 02.06.2016
    79Сайт "Миротворец", послы G7 и поджог "Интера"
    Ян Томбинский встретился с уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека Валерией Лутковской и обсудил ситуацию с сайтом "Миротворец". Они подчеркнули, что публикация персональных данных журналистов противоречит украинскому законодательству.
    Министерство Инфраструктуры Украины
    ЕС выделит Киеву €20 млн на реформирование Мининфраструктуры
    01:53 25.05.2016
    64Украина: навстречу реформам или катастрофе?
    Как заявил глава представительства Европейского Союза в Украине Ян Томбинский, 20 млн евро пойдут на реформирование всех ведомств министерства инфраструктуры.
    Государственный флаг Украины и Евросоюза
    Послы ЕС призвали Киев убрать с сайта "Миротворец" данные журналистов
    17:01 24.05.2016
    681Сайт "Миротворец", послы G7 и поджог "Интера"
    Также послы настойчиво попросили украинскую власть предоставить необходимую защиту всем журналистам, данные которых публиковались, учитывая то, что ряд из них уже получил угрозы.
    Ян Томбинский
    Томбинский: из-за ситуации с "Миротворцем" Украина потеряет друзей
    18:27 21.05.2016
    2612Сайт "Миротворец", послы G7 и поджог "Интера"
    Глава представительства Европейского союза в Украине заявил, что "то, что произошло с "Миротворцем", - это такое событие, которое может иметь очень негативные последствия для Украины".
    День Европы: посол ЕС о высокой цене Украины за европейский выбор. Видео
    День Европы. Посол ЕС о высокой цене Украины за евровыбор 
    14:10 21.05.2016
    370Нидерланды-Украина-ЕС: ассоциация в режиме standby
    Глава представительства Европейского Союза в Украине Ян Томбинский выступил по случаю открытия Дня Европы в Украине на Михайловской площади в столице. По его мнению, Киев платит "высокую цену за свой европейский выбор".
    Банкноты евро
    ЕБРР выделит 28 млн евро на поддержку бизнеса в Украине
    13:13 20.05.2016
    460
    Соответствующий договор подписали глава представительства ЕС в Украине и директор представительства ЕБРР в Украине. Цель инициативы EU4Business - поддержать украинский бизнес, уточнил Ян Томбинский.
    Ян Томбинский. Архивное фото
    Томбинский призвал власть вмешаться в скандал с сайтом "Миротворец"
    23:46 11.05.2016
    417Сайт "Миротворец", послы G7 и поджог "Интера"
    Как заявил посол Европейского союза в Украине Ян Томбинский, публикация персональных данных журналистов нарушает как международное, так и украинское законодательство.
    Ян Томбинский
    Томбинский призвал наказать виновных в трагедии 2 мая в Одессе
    10:29 02.05.2016
    447Неспокойная Одесса: блокирование Апелляционного суда
    Глава представительства Евросоюза в Украине Ян Томбинский на своей странице в социальной сети подчеркнул, что все, кто несет ответственность за преступления в Одессе, должны предстать перед судом.
    Глава представительства ЕС в Украине Ян Томбинский
    Томбинский: Нидерланды должны отреагировать на итоги референдума
    13:26 13.04.2016
    274Нидерланды-Украина-ЕС: ассоциация в режиме standby
    Как заявил глава представительства ЕС в Киеве Ян Томбинский, Евросоюзу нужен первый ответ голландских коллег, как они будут результат референдума учитывать в своей работе.
    Верховная Рада. Архивное фото
    В ЕС призвали Киев отказаться от мажоритарной избирательной системы
    11:50 05.04.2016
    533
    В Украине для выборов народных депутатов используется смешанная пропорционально-мажоритарная система. Томбинский отметил, "для большего понимания, как будет формироваться парламент, нужно, чтобы была пропорциональная система".
    Флаги Украины и Европейского Союза
    Томбинский: соглашение о ЗСТ с ЕС показало слабости украинской экономики
    10:00 05.04.2016
    975Нидерланды-Украина-ЕС: ассоциация в режиме standby
    По словам посла ЕС в Украине Яна Томбинского, реальный результат для Киева от Зоны свободной торговли с Европейским союзом будет виден только спустя определенное время.
    Ян Томбинский
    Томбинский не сомневается, что Нидерланды поддержат Украину на референдуме
    09:30 05.04.2016
    231Нидерланды-Украина-ЕС: ассоциация в режиме standby
    Нидерланды 6 апреля проведут референдум по вопросу о целесообразности ассоциации ЕС и Украины. Посол ЕС на Украине Ян Томбинский уверен в положительном для Украины результате.
    Ян Томбинский
    Томбинский назвал основные задачи нового генерального прокурора Украины
    01:45 30.03.2016
    197Праздничное заявление Луценко
    Глава представительства ЕС в Киеве Ян Томбинский выразил надежду, что "новый генеральный прокурор обеспечит то, чтобы Генеральная прокуратура стала независимой от политического влияния и давления".
    Ян Томбинский
    Прогресса в расследовании событий на Майдане и в Одессе нет - посол ЕС
    19:05 29.03.2016
    1405Неспокойная Одесса: блокирование Апелляционного суда
    Посол ЕС в Украине Ян Томбинский отметил, что в Генпрокуратуре все еще наблюдается "отсутствие ощутимых результатов в расследовании серьезных дел, включая драматические события в Киеве и Одессе в начале 2014 года".
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