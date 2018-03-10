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    Nissan (автомобиль)

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
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    Toyota
    Toyota отзывает 185 тысяч автомашин
    08:54 04.12.2014
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    Об отзыве своих автомобилей Минтранспорта Японии сообщили Toyota Motor Corporation, Honda Motor Co. Ltd., Suzuki Motor Corporation, Nissan Motor Co. Ltd, Fuji Heavy Industries Ltd., Daihatsu Motor Co. Ltd.
    Nissan, авария, архивное фото.
    Американцы подали иск против Takata, производящей подушки безопасности
    05:26 28.10.2014
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    От дефектов подушек безопасности компании Takata в США уже пострадало несколько десятков человек, из которых по меньшей мере четыре человека погибли.
    Греция
    Полиция Греции предотвратила теракт против правящей партии
    00:55 03.10.2014
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    Одной из подозреваемых в подготовке теракта является Пола Рупа - подруга лидера террористической организации "Революционная борьба " Никоса Мазиотиса, арестованного после перестрелки в центре Афин.
    Nissan. Архивное фото
    СМИ: Nissan отзывает 990 тыс автомобилей в США и Канаде
    16:02 26.03.2014
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    Автопроизводитель Nissan отзывает 990 тысяч автомобилей в США и Канаде в связи с техническим дефектом, который может помешать раскрытию подушки безопасности пассажира, сообщает в среду агентство Франс Пресс.
    Автомобили
    Nissan отзывает более 840 тыс автомобилей Micra и Cube из-за дефекта
    14:55 23.05.2013
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    Один из ведущих автопроизводителей Японии компания Nissan Motor объявила об отзыве более 840 тысяч автомобилей по всему миру из-за неполадок в системе рулевого управления.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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