Об отзыве своих автомобилей Минтранспорта Японии сообщили Toyota Motor Corporation, Honda Motor Co. Ltd., Suzuki Motor Corporation, Nissan Motor Co. Ltd, Fuji Heavy Industries Ltd., Daihatsu Motor Co. Ltd.
Автопроизводитель Nissan отзывает 990 тысяч автомобилей в США и Канаде в связи с техническим дефектом, который может помешать раскрытию подушки безопасности пассажира, сообщает в среду агентство Франс Пресс.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".