Согласно информации СМИ, Toyota Corolla белого цвета сбила ребенка в Голосеевском районе. Водитель авто с места инцидента скрылся, на данный момент его разыскивают сотрудники правоохранительных органов.
Об отзыве своих автомобилей Минтранспорта Японии сообщили Toyota Motor Corporation, Honda Motor Co. Ltd., Suzuki Motor Corporation, Nissan Motor Co. Ltd, Fuji Heavy Industries Ltd., Daihatsu Motor Co. Ltd.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
Предположительно, животное умерло от старости или болезни, но на туше не было никаких внешних повреждений. Несмотря на плохое состояние туши, удалось определить, что это был квинслендский гигантский групер.