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    Toyota Corolla

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Скорая помощь в Крыму. Архивное фото
    В Киеве на пешеходном переходе Toyota сбила ребенка
    23:26 17.11.2016
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    Согласно информации СМИ, Toyota Corolla белого цвета сбила ребенка в Голосеевском районе. Водитель авто с места инцидента скрылся, на данный момент его разыскивают сотрудники правоохранительных органов.
    Toyota
    Toyota отзывает 185 тысяч автомашин
    08:54 04.12.2014
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    Об отзыве своих автомобилей Минтранспорта Японии сообщили Toyota Motor Corporation, Honda Motor Co. Ltd., Suzuki Motor Corporation, Nissan Motor Co. Ltd, Fuji Heavy Industries Ltd., Daihatsu Motor Co. Ltd.
    Стенд компании Toyota. Архивное фото
    Toyota отзывает 2 млн авто из-за неисправности подушек безопасности
    09:26 11.06.2014
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    В результате неисправности в подушке безопасности из-за излишне высокого давления она может лопнуть и травмировать пассажиров. Компания указывает также на риск возгорания.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Жуткое зрелище. На пляже Австралии нашли рыбу-монстра
    18:30 09.03.2018
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    Предположительно, животное умерло от старости или болезни, но на туше не было никаких внешних повреждений. Несмотря на плохое состояние туши, удалось определить, что это был квинслендский гигантский групер.
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