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    Honda Motor

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 11
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    Honda. Архивное фото
    Honda отзывает более миллиона авто из-за самовозгорания
    09:43 20.07.2017
    124
    Согласно данным, неисправность заключается в том, что датчики на минусовой клемме аккумуляторной батареи недостаточно хорошо изолированы от попадания влаги.
    Компания Honda
    Компанию Honda оштрафовали в США на $70 млн за сокрытие данных о ДТП
    22:45 08.01.2015
    97
    Факт расхождения данных о ДТП с участием автомобилей Honda был выявлен в ходе независимой аудиторской проверки, осуществленной американской юридической компанией Bowman and Brooke.
    Стенд компании Honda на Московском международном автомобильном салоне. Архивное фото
    Honda Motor отзовет до 13 млн автомобилей по всему миру
    06:07 09.12.2014
    126
    Под расширенный отзыв попадают дополнительные 5,4 миллиона автомобилей в США, в частности, модели Accord, Civic, CR-V, Pilot 2001-2011 годов выпуска. Отзыву также подлежат автомобили Acura MDX, TL и CL 2003-2006 годов выпуска.
    Toyota
    Toyota отзывает 185 тысяч автомашин
    08:54 04.12.2014
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    Об отзыве своих автомобилей Минтранспорта Японии сообщили Toyota Motor Corporation, Honda Motor Co. Ltd., Suzuki Motor Corporation, Nissan Motor Co. Ltd, Fuji Heavy Industries Ltd., Daihatsu Motor Co. Ltd.
    Nissan, авария, архивное фото.
    Американцы подали иск против Takata, производящей подушки безопасности
    05:26 28.10.2014
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    От дефектов подушек безопасности компании Takata в США уже пострадало несколько десятков человек, из которых по меньшей мере четыре человека погибли.
    Компания Honda
    Honda отзывает в Японии более 175 тыс гибридных автомобилей
    17:40 10.07.2014
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    Отзыву подлежат 175 тысяч 356 автомобили моделей Fit и Vezel 2013-2104 годов выпуска из-за вероятного дефекта программного обеспечения.
    Компания Honda
    Honda отзывает 2 млн автомобилей - агентство
    09:42 23.06.2014
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    Японский автомобильный концерн HONDA объявил в понедельник, что отзывает более 2 миллионов машин по всему миру в связи с потенциальным дефектом в системе работы подушек безопасности, сообщает агентство Франс Пресс.
    Компания Honda
    Honda Motor отзывает в Японии 36 тыс гибридных автомобилей Fit
    13:17 20.12.2013
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    Японский автоконцерн Honda объявил об отзыве с внутреннего рынка более 36 тысяч гибридных автомобилей из-за вероятного дефекта трансмиссии и программного обеспечения, контролирующего работу двигателя.
    Компания Honda
    Honda Motor отзывает в Японии более 450 тыс автомобилей из-за дефектов
    14:05 13.06.2013
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    Один из ведущих японских автопроизводителей компания Honda Motor объявила об отзыве на внутреннем рынке более 450 тысяч автомобилей из-за различных неполадок.
    Компания Honda
    Honda отзывает почти 800 тысяч автомобилей в США и Канаде
    11:43 19.01.2013
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    Отзыву, который начнется в середине февраля 2013 года, подлежат автомобили Honda Odyssey 2011-2013 годов и Honda Pilot, произведенные в 2009-13 годах. В частности, в США отзыву подлежат 748 тысяч автомобилей, в Канаде - 29 тысяч.
    Московский Международный Автомобильный Салон 2012
    Японская Honda отзывает в США около 600 тыс автомобилей
    21:58 01.10.2012
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    Один из крупнейших автопроизводителей Японии, компания Honda объявила об отзыве с рынка США почти 600 тысяч автомобилей из-за возможного дефекта шланга гидроусилителя руля (ГУР).
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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