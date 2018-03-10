Под расширенный отзыв попадают дополнительные 5,4 миллиона автомобилей в США, в частности, модели Accord, Civic, CR-V, Pilot 2001-2011 годов выпуска. Отзыву также подлежат автомобили Acura MDX, TL и CL 2003-2006 годов выпуска.
Об отзыве своих автомобилей Минтранспорта Японии сообщили Toyota Motor Corporation, Honda Motor Co. Ltd., Suzuki Motor Corporation, Nissan Motor Co. Ltd, Fuji Heavy Industries Ltd., Daihatsu Motor Co. Ltd.
Японский автомобильный концерн HONDA объявил в понедельник, что отзывает более 2 миллионов машин по всему миру в связи с потенциальным дефектом в системе работы подушек безопасности, сообщает агентство Франс Пресс.
Отзыву, который начнется в середине февраля 2013 года, подлежат автомобили Honda Odyssey 2011-2013 годов и Honda Pilot, произведенные в 2009-13 годах. В частности, в США отзыву подлежат 748 тысяч автомобилей, в Канаде - 29 тысяч.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".