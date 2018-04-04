Назван кандидат на пост нового тренера "Шахтера"

КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Украина. Новым тренером донецкого футбольного клуба "Шахтер" может вновь стать Мирча Луческу, который сменит на этом посту Паулу Фонсеку, сообщил главный редактор журнала "Футбол" Артем Франков.

"Есть интересный слушок, которым отчего ж не поделиться. Поскольку Паулу Фонсека вряд ли (не факт что — нужное подчеркнуть) останется в "Шахтере", клуб обратился к проверенной, уважаемой и еще какой угодно кандидатуре — Мирче Луческу. Согласитесь, выглядит очень логично!" — написал он в своем микроблоге в Twitter.

Артем Франков/Twitter

В то же время Sportarena сообщает, что во вторник Луческу прилетел в Киев, где посетил офис компании СКМ, принадлежащей президенту "Шахтера" Ринату Ахметову.

"Ходят слухи, что, несмотря на действующий еще год контракт Луческу с турецкой федерацией футбола, Мирча может уже этим летом получить в "Шахтере" одну из должностей, — говорится в сообщении.

При этом издание отмечает, что, учитывая объявленное ранее самим Луческу желание завершить тренерскую карьеру после работы с Турцией, речь может идти о работе в структуре клуба.

Мирча Луческу 12 лет находился на тренерском посту донецкой команды и выиграл с ней восемь чемпионских титулов, шесть раз взял Кубок Украины и добился триумфа в Кубке УЕФА в сезоне-2008/09.