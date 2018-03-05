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    Появились кадры с места взрыва в центре Донецка (18+)

    (обновлено: )76702
    Взрыв прогремел в центре Донецка
    Взрыв прогремел в центре Донецка
    Взрыв прогремел в центре Донецка
    Взрыв прогремел в центре Донецка
    Взрыв прогремел в центре Донецка
    Взрыв прогремел в центре Донецка
    Взрыв прогремел в центре Донецка
    Полицейские на месте взрыва, который произошел на автостоянке неподалеку от республиканского спортивного комплекса "Олимпийский" в Ворошиловском районе Донецка.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Взрыв прогремел в центре Донецка
    Сотрудники полиции неподалеку от места взрыва, который произошел на автостоянке неподалеку от республиканского спортивного комплекса "Олимпийский" в Ворошиловском районе Донецка.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Взрыв прогремел в центре Донецка
    Полицейские на месте взрыва, который произошел на автостоянке неподалеку от республиканского спортивного комплекса "Олимпийский" в Ворошиловском районе Донецка.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Взрыв прогремел в центре Донецка
    Полицейские на месте взрыва, который произошел на автостоянке неподалеку от республиканского спортивного комплекса "Олимпийский" в Ворошиловском районе Донецка.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Взрыв прогремел в центре Донецка
    На месте взрыва, который произошел на автостоянке неподалеку от республиканского спортивного комплекса "Олимпийский" в Ворошиловском районе Донецка.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Взрыв прогремел в центре Донецка
    Сотрудник полиции неподалеку от места взрыва, который произошел на автостоянке неподалеку от республиканского спортивного комплекса "Олимпийский" в Ворошиловском районе Донецка.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

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    Полицейские на месте взрыва, который произошел на автостоянке неподалеку от республиканского спортивного комплекса "Олимпийский" в Ворошиловском районе Донецка.

    В центре Донецка прогремел взрыв, погиб один человек, сообщил РИА Новости источник в силовых ведомствах самопровозглашенной ДНР.

    Согласно сообщению, на улице Артема в центре города стоит сильно поврежденный Daewoo Matiz. На месте происшествия работают сотрудники полиции и эксперты. Движение на этом участке дороги перекрыто. В автомобиле выбиты стекла и повреждена дверь со стороны водителя.

    По информации источника, пострадал еще один человек. Он госпитализирован. Причина взрыва пока не установлена.

    Схожий инцидент произошел в столице ДНР 3 марта. Тогда автомобиль взорвался во дворе многоэтажного дома в Ворошиловском районе. Пострадал один человек, значительные повреждения получили припаркованные рядом машины.

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