Появились кадры с места взрыва в центре Донецка (18+)

В центре Донецка прогремел взрыв, погиб один человек, сообщил РИА Новости источник в силовых ведомствах самопровозглашенной ДНР.

Согласно сообщению, на улице Артема в центре города стоит сильно поврежденный Daewoo Matiz. На месте происшествия работают сотрудники полиции и эксперты. Движение на этом участке дороги перекрыто. В автомобиле выбиты стекла и повреждена дверь со стороны водителя.

По информации источника, пострадал еще один человек. Он госпитализирован. Причина взрыва пока не установлена.

Схожий инцидент произошел в столице ДНР 3 марта. Тогда автомобиль взорвался во дворе многоэтажного дома в Ворошиловском районе. Пострадал один человек, значительные повреждения получили припаркованные рядом машины.