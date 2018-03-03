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    Электроснабжение Донецкой фильтровальной станции восстановлено

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    По информации коммунального предприятия "Вода Донбасса", на Донецкую фильтровальную станцию подано электроснабжение, сейчас идет наполнение резервуаров.
    Донецкая фильтровальная станция. Архивное фото
    twitter.com/OSCE_SMM

    КИЕВ, 3 мар — РИА Новости Украина. Восстановлено электроснабжение Донецкой фильтровальной станции в Донбассе, идет наполнение резервуаров, уже вечером в субботу будет восстановлено водоснабжение, сообщает Министерство по вопросам временно оккупированных территорий.

    В ДНР ранее заявили, что в пятницу Донецкая фильтровальная станция оказалась вновь обесточена, а ее техническое обслуживание невозможно, так как она находится в непосредственной близости к позициям ВСУ. В самопровозглашенной республике запрашивали у Киева гарантии безопасности для ремонта.

    "По информации коммунального предприятия "Вода Донбасса", на Донецкую фильтровальную станцию подано электроснабжение, сейчас идет наполнение резервуаров. Вечером 3 марта будет восстановлено водоснабжение", — говорится в сообщении министерства в Twitter в субботу.

    Донецкая фильтровальная станция находится в 12 километрах от Донецка на нейтральной территории у линии соприкосновения. Она обеспечивает водой Донецк, Авдеевку и ряд других крупных населенных пунктов по обе стороны линии соприкосновения.

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