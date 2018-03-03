Электроснабжение Донецкой фильтровальной станции восстановлено

КИЕВ, 3 мар — РИА Новости Украина. Восстановлено электроснабжение Донецкой фильтровальной станции в Донбассе, идет наполнение резервуаров, уже вечером в субботу будет восстановлено водоснабжение, сообщает Министерство по вопросам временно оккупированных территорий.

В ДНР ранее заявили, что в пятницу Донецкая фильтровальная станция оказалась вновь обесточена, а ее техническое обслуживание невозможно, так как она находится в непосредственной близости к позициям ВСУ. В самопровозглашенной республике запрашивали у Киева гарантии безопасности для ремонта.

"По информации коммунального предприятия "Вода Донбасса", на Донецкую фильтровальную станцию подано электроснабжение, сейчас идет наполнение резервуаров. Вечером 3 марта будет восстановлено водоснабжение", — говорится в сообщении министерства в Twitter в субботу.

За інформацією КП Вода Донбасу на Донецьку фільтрувальну станцію подано електропостачання, зараз триває наповнення резервуарів. Надвечір 3.03 буде відновлено водопостачання. — МТОТ (@mtot_gov_ua) 3 марта 2018 г.

Донецкая фильтровальная станция находится в 12 километрах от Донецка на нейтральной территории у линии соприкосновения. Она обеспечивает водой Донецк, Авдеевку и ряд других крупных населенных пунктов по обе стороны линии соприкосновения.