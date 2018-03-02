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    Общество

    Остановлена работа Донецкой фильтровальной станции

    (обновлено: )202
    В результате боевых действий произошло короткое замыкание оборудования, вследствие чего остановлена работа Донецкой фильтровальной станции, сообщил Павел Жебривский.
    Донецкая фильтровальная станция. Архивное фото
    twitter.com/OSCE_SMM

    КИЕВ, 2 мар — РИА Новости Украина. Глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский заявил, что работа Донецкой фильтровальной станции (ДФС) была приостановлена из-за короткого замыкания, произошедшего в результате боевых действий. 

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    По его словам, специалисты могут починить оборудование к утру.

    "Остановлена работа Донецкой фильтровальной станции (ДФС). Как сообщают мне в департаменте по вопросам гражданской защиты и мобилизационной работы, в результате боевых действий произошло короткое замыкание оборудования", — написал Жебривский на своей странице в Facebook.

    Он добавил, что сейчас в районе ДФС установлен режим тишины, на станции работают службы КП "Воды Донбасса".

    Что касается Авдеевки, то, по словам главы местной администрации Павла Малыхина, перебоев с водоснабжением нет, запасные резервуары полностью заполнены водой.

    Павел Жебривский/Facebook, 2 марта 2018

    Ранее постпред РФ в контактной группе Борис Грызлов заявил, что контактная группа по Украине приняла заявление о перемирии в Донбассе с понедельника, 5 марта.

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