КИЕВ, 2 мар — РИА Новости Украина. Глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский заявил, что работа Донецкой фильтровальной станции (ДФС) была приостановлена из-за короткого замыкания, произошедшего в результате боевых действий.

По его словам, специалисты могут починить оборудование к утру.

"Остановлена работа Донецкой фильтровальной станции (ДФС). Как сообщают мне в департаменте по вопросам гражданской защиты и мобилизационной работы, в результате боевых действий произошло короткое замыкание оборудования", — написал Жебривский на своей странице в Facebook.

Он добавил, что сейчас в районе ДФС установлен режим тишины, на станции работают службы КП "Воды Донбасса".

Что касается Авдеевки, то, по словам главы местной администрации Павла Малыхина, перебоев с водоснабжением нет, запасные резервуары полностью заполнены водой.

Павел Жебривский/Facebook, 2 марта 2018

Ранее постпред РФ в контактной группе Борис Грызлов заявил, что контактная группа по Украине приняла заявление о перемирии в Донбассе с понедельника, 5 марта.